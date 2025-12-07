劉世芳為小紅書遭禁槓蔣萬安 北市府：到底是內政部長還是中宣部長？

台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，民進黨號稱要追求百分之百言論自由，如今竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？不只要質疑這是民主退步，也想問這到底是內政部還是中宣部？（圖／翻攝自蔡畹鎣臉書）

針對內政部長劉世芳今（7日）為小紅書遭禁一事槓上台北市長蔣萬安，並稱其「反對打擊犯罪」，台北市政府副發言人蔡畹鎣表示，民進黨號稱要追求百分之百言論自由，如今竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？不只要質疑這是民主退步，也想問這到底是內政部還是中宣部？

蔡畹鎣說，蔣萬安已多次清楚說明「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣表示，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實。數位發展部所公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問這到底是內政部，還是中宣部？



