劉世芳為社宅興建促釋出市有地 蔣萬安：持續和中央溝通

台北市長蔣萬安回應內政部長劉世芳將要拜訪討論社宅政策，表示會持續和中央溝通。（孫敬攝）

賴清德總統選舉前承諾8年內興建社會住宅13萬戶政策，近日行政院下修至4萬戶遭質疑政見跳票，內政部長劉世芳19日也發話，除中央地方也需要接受挑戰，希望釋出市有地共建，並將拜訪台北市長蔣萬安。蔣萬安今日回應，會持續和中央溝通。

劉世芳上午至立法院專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，回應外界傳賴總統社宅跳票一說，直指到目前為止「百萬租屋家庭支持計劃」都沒有改變，也就是目標不變；在住宅法中，不管是直接興建或包租代管，都屬於社宅的一種。

此外，劉世芳也指出，除了中央以外，地方政府也需要接受挑戰、檢討以及策進，接下來將要拜訪台中市長盧秀燕以及台北市長蔣萬安，共同檢討或精進未來更好的社宅政策，嘉惠更多有需求的人。蔣萬安今日出席信義區與里長有約座談，對劉世芳將要拜訪討論社宅政策，表示會持續和中央溝通。

