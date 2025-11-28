劉世芳率義消默哀宏福苑火災 強調投入8.2億元強化裝備

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部「114年下半年全國義勇消防總隊聯繫會報」28日在雲林縣盛大舉行，內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章都到場致意，並致贈加菜金。劉世芳在會中帶領全場對香港宏福苑火災進行默哀，同時感謝全國義消面對複合型災害時，付出時間心力協助救災，並強調政府將持續投入8.2億元預算，強化義消科技訓練與精進裝備。

本次聯繫會報集結全國300多名義消總隊長、副總隊長、總幹事及義消，共同交流分享救災經驗。劉世芳指出，台灣處於複合型災害好發區域，雖然人無法勝天，但有平日的準備，面對災害時更有備無患。從這次丹娜絲、樺加沙颱風、馬太鞍溪堰塞湖等事件，都看到官民攜手合作，展現台灣社會的防災韌性。

劉世芳強調，義消組織是我國災害應變體系中最重要的角色，其組織凝聚力、平時協勤實務經驗與精實訓練，都是政府最值得依靠的災害防救量能。除了感謝義消長期以來出錢出力、無私奉獻外，他也責成消防署持續強化義消各項專業訓練，充實救災裝備器材，以確保義消協勤安全。

為了提升協勤救災安全，內政部在2024年至2029年共編列8.2億元，積極推動「韌性台灣-強化各類型義消科技訓練與精進裝備中程計畫」。計畫中規劃多元人才招募(如：機能型無人機義消、特搜義消、企業義消等)，並透過補助義消消防衣、帽、鞋與空氣呼吸器等精良救災裝備。

此外，劉世芳指出，政府近日推出的「台灣全民安全指引」，將分送到每一位義消手上，內容包含火災、地震、水災及堰塞湖等因應措施。他相信「有準備，更安全」，全民提升防災安全意識，是為了讓大家生活在一塊更安全的土地上。

消防署長蕭煥章則頒發感謝狀，感謝在丹娜絲、樺加沙颱風期間協勤救災辛勞有功的16縣(市)義勇消防總隊。本次會報不僅是對義消辛勞的肯定，也展現中央與地方攜手打造更堅強消防防災體系的決心。

