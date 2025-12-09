劉世芳禁小紅書害到中小企業！吳子嘉曝「微型電商」爆斷鏈潮
內政部日前宣布即起對大陸社交APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。對此，北市議員張斯綱日前曾指，支持打擊詐騙，但中央政策缺乏緩衝期，北市微型電商瞬間失去營生工具，恐爆「斷鏈潮」；《美麗島電子報》董事長吳子嘉也同意指出，使用小紅書的用戶都是年輕人，微型電商也是中小企業，政府去欺負中小企業，無疑就是嫌票太多，「票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」
吳子嘉8日在節目《董事長開講》提及，劉世芳從打壓陸配到現在打壓小紅書，以後台灣逾300萬名用戶恐要翻牆才能使用該APP，「這個是光榮的嗎？是進步的象徵嗎？這個不像話吧。」
吳子嘉進一步說明，不知道還有多久時間就要實施這個政策，但他覺得非常荒謬，「劉世芳竟幹一些扯後腿的事情，當然這個事情一定總統賴清德同意」，吳也反問，賴是嫌選票太多嗎，認為年輕人使用小紅書是沒有意識形態的，（小紅書）它沒有什麼洗腦、統戰，用戶都是小孩子，上面也沒有那麼多涉及統戰、政治的資訊。
對於以後台灣用戶使用小紅書恐要翻牆，吳子嘉並指，台灣像大陸一樣叫做網路長城，有意義嗎，政府以詐欺為由封鎖小紅書，可是你現在封殺掉的不是以後的被害人，也不是小紅書，是台灣的小朋友，「台灣的年輕人一大堆被你們吃鱉，所以小紅書沒有為什麼不在台灣設代表人，因為他沒有想來臺灣做生意。」
「劉世芳聽清楚，小紅書不是風險平台」，吳子嘉強調，上面內容多以美妝、美甲美髮等居多，「這叫做什麼高風險平台？」小紅書可能只是第一個案例，而這件事也引起政壇、外界等關注，而許多台北市的微型電商，也恐怕因此而出現斷鏈潮，「大家都是中小企業，你（政府）欺負一些中小企業幹什麼，就是嫌票太多，票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」
其他人也在看
中職／中信兄弟戰力外林書逸找到新東家 富邦悍將確定網羅入隊
中信兄弟外野手林書逸，近年來因為受傷再加上表現不佳，大多都在二軍打拚，今年曾因為守備失誤後的態度引發球迷不滿，季末中信兄弟沒有將他放在60人保護名單，富邦悍將8日宣布確定網羅林書逸入隊。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
小紅書不來台申請？他舉例淘寶：又不是白痴
[NOWnews今日新聞]內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令。不過因小紅書在台灣擁有3百萬用戶，政府禁令引發民眾疑慮。財經網紅葉育碩說，封鎖小紅書對...今日新聞NOWNEWS ・ 31 分鐘前 ・ 2
「禁小紅書把年輕人當傻瓜」 沈政男：等著看賴清德最新民調
內政部宣布封鎖社群平台「小紅書」1年，理由是小紅書去年起涉及1706件詐騙案件、造成逾2億元財損，且小紅書母公司對政府改善要求「已讀不回」。對此，醫師沈政男今（7）日發文痛批，認為禁掉小紅書是把年輕人當成傻瓜，並且就像是戒嚴時代查禁書一樣，他更放話，「下個月的賴清德滿意度，等著瞧吧！」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
封殺小紅書惹怒年輕人？吳子嘉曝1數據示警：民進黨恐敗掉百萬選票
內政部以涉及詐騙案件1706件、財損超過2億元為由，即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間為1年，引發各界議論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉在節目《董事長開講》痛批，民進黨政府此舉是「搞死年輕人」，他也示警，對於小紅書的封殺政策可能會流失年輕族群民調支持度，選戰恐「敗掉百萬選票」。以打詐為藉口封鎖小紅書。吳子嘉回應表示，若持續......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 5
小紅書為何被封鎖？內政部給「1答案」：臉書、LINE都沒這樣
台灣政府日前宣布封鎖中國App小紅書1年，原因是要打詐，引發外界譁然。內政部在臉書發布貼文表示，短短2年內小紅書的詐騙金額就高達2.4億。網紅Cheap指出，宣布封鎖竟導致小紅書在App store的免費社交App排行榜衝上第一。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
小紅書遭禁止一年！中國網紅表態「支持」 險遭詐騙經歷曝：遲早出事
不過近期因嚴重的資安疑慮和詐騙亂象，內政部與刑事局4日宣布，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。對此引發熱烈討論，網紅廣告小妹就發文，針對「台灣是否應禁止小紅書」議題發表看法，她自曝多年是重度使用者，起初對於「要禁用」感到不解，但深入了解原因後表示能理解政府的顧慮，並指出平台缺乏在台負責單位，使得刑事調查無法有效配合，形成重大漏洞。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
大動作禁小紅書1年 醫爆它反而衝到蘋果手機第一名
內政部以涉詐1706件、財損逾2億為由，即日起對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。胸腔科醫師蘇一峰表示，大動作出手禁止小紅書，結果小紅書現在在社交類，衝到蘋果手機的第一名。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 19
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 41
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 9
新北穩漲區！永和頂溪商圈都更危老催動 房價「慢而穩」惦惦漲 自住回流「住過都離不開...」｜房價狙擊手
新北市永和頂溪生活圈近十年房價表現強勢，伴隨台北外溢效應、自住買盤回流與生活圈成熟度提升，區域需求長期穩定，身為台北跨入永和的第一站，頂溪站具備「一橋進台北」的稀缺地利，周邊商圈、學區、公園密集度高，使居住便利性遠勝多數老城區，根據實價資料，頂溪生活圈近十年房價上漲46%，領先永和整體的 43%。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 198
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 233
青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？
[NOWnews今日新聞]表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 177
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 209
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 7
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1