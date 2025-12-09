劉世芳禁小紅書害到中小企業！吳子嘉曝「微型電商」爆斷鏈潮

內政部日前宣布即起對大陸社交APP「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年。對此，北市議員張斯綱日前曾指，支持打擊詐騙，但中央政策缺乏緩衝期，北市微型電商瞬間失去營生工具，恐爆「斷鏈潮」；《美麗島電子報》董事長吳子嘉也同意指出，使用小紅書的用戶都是年輕人，微型電商也是中小企業，政府去欺負中小企業，無疑就是嫌票太多，「票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」

吳子嘉8日在節目《董事長開講》提及，劉世芳從打壓陸配到現在打壓小紅書，以後台灣逾300萬名用戶恐要翻牆才能使用該APP，「這個是光榮的嗎？是進步的象徵嗎？這個不像話吧。」

吳子嘉進一步說明，不知道還有多久時間就要實施這個政策，但他覺得非常荒謬，「劉世芳竟幹一些扯後腿的事情，當然這個事情一定總統賴清德同意」，吳也反問，賴是嫌選票太多嗎，認為年輕人使用小紅書是沒有意識形態的，（小紅書）它沒有什麼洗腦、統戰，用戶都是小孩子，上面也沒有那麼多涉及統戰、政治的資訊。

對於以後台灣用戶使用小紅書恐要翻牆，吳子嘉並指，台灣像大陸一樣叫做網路長城，有意義嗎，政府以詐欺為由封鎖小紅書，可是你現在封殺掉的不是以後的被害人，也不是小紅書，是台灣的小朋友，「台灣的年輕人一大堆被你們吃鱉，所以小紅書沒有為什麼不在台灣設代表人，因為他沒有想來臺灣做生意。」

「劉世芳聽清楚，小紅書不是風險平台」，吳子嘉強調，上面內容多以美妝、美甲美髮等居多，「這叫做什麼高風險平台？」小紅書可能只是第一個案例，而這件事也引起政壇、外界等關注，而許多台北市的微型電商，也恐怕因此而出現斷鏈潮，「大家都是中小企業，你（政府）欺負一些中小企業幹什麼，就是嫌票太多，票太多去搞小紅書，搞到以後票少了再來哭，落選的時候就知道了。」

