劉世芳禁小紅書 王世堅稱「護國心切」：多少會灼傷台灣民主自由

民進黨立委王世堅中常會前受訪。楊亞璇攝



內政部近日宣布中國APP「小紅書」15項資安檢測不合格，又拒絕配合政府反詐，因此發布網際網路停止解析及限制接取命令，時間暫定為1年，引起輿論譁然。綠委王世堅稱劉世芳護國心切，但若是他不會驟然下這個決定，每一件事情都會付出代價，當政府強硬手段去禁，相對的會對台灣長期引以為傲的台灣價值民主、自由、平等，「當然會多少灼傷到」。

王世堅今下午出席中常會前受訪表示，小紅書是平台而已，自己才這一年多來才開始使用智慧型手機，說實話自己對不管是臉書、小紅書、TikTok等都不理解，知道他們是平台，他認為台灣的價值就是民主自由，「我相信內政部長深愛台灣、護國心切，但要是我，我不會驟然就下這個決定說禁掉誰、禁掉誰。」

廣告 廣告

他認為，因為禁掉它固然解決了中共統戰的問題、也解決了部分詐騙的問題，但是相對的會犧牲掉台灣最引以為傲的民主、自由，我們要能夠包容不同的聲音；而且很重要的一點，其實中共的統戰這幾十年來，對台灣一點影響都沒有，這十幾年來的民意調查，包括最新的民意調查，在2300萬人民的心目中，主張統一的不到3%，而且越來越少。

王世堅表示，網路平台那麼多，很多都是境外的，甚至紅色中國那邊來的，表示台灣人民很有智慧，「我們會分析要用這樣的平台要用到它的是什麼，但是我們不會受到他們裡面夾雜著什麼要統戰的（影響）」，台灣人民有智慧去判斷，這就是為什麼到現在為止，所有的民調呈現出來，在台灣主張要被對岸中國統一的越來越少，最新的一次根本不到3%，搞不好才1%而已，「所以我們根本完全不用怕。」

他強調，要相信台灣人民的智慧，台灣人民長期在台灣好不容易建立起來的台灣價值，就是民主、自由、平等，要禁小紅書，「部長有她比較深一層的憂慮，只能說她護國心切、熱愛我們台灣」，以劉世芳的經驗來看，她認為小紅書這麼倨傲，有詐騙廣告，內政部跟小紅書聯繫，大家一起幫忙合作，結果小紅書置之不理，當然會導致用比較強烈的手法，但每一件事情都會付出代價，當政府強硬手段去禁，相對的會對台灣長期引以為傲的台灣價值，「我們的民主、自由、平等，當然會多少灼傷到」。

更多太報報導

台灣封禁小紅書 國台辦批「惱羞成怒」：匹夫無罪，懷璧其罪

禁小紅書被批雙標 劉世芳反駁是依法行政

封鎖小紅書被批雙標 劉世芳：近期找臉書、LINE討論打詐