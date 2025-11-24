劉世芳稱丟國防手冊的人是「公主病」 民眾黨酸：相信這本書能得諾貝爾獎

國防部普發新版《全民國防手冊》，為災害與戰時等緊急情況提供指引，不過在野黨對此大力批評，也有部分聲音稱這是政府要讓民眾恐慌、要丟掉，內政部長劉世芳對此直言，相信散播這種說法的人，「不是公主病，要不然就是王子病。」對此，民眾黨酸，這本書的最強功能，就是能輕鬆辨識出對方到底是不是「土生土長的台灣人」，或是公主、王子病。

民眾黨在臉書發文表示，總統賴清德喜滋滋宣傳台灣人「有錢又有閒」，劉世芳又用心良苦的在內政委員會說，會批評賴政府印製的《台灣全民安全指引 》是垃圾的人，「不是在台灣出生長大」，不然就是有公主病、王子病 。

廣告 廣告

民眾黨嗆，這本橘皮小書《台灣全民安全指南》實在是台灣之光，絕對有競爭諾貝爾科學獎的潛力，或至少應該去申請專利。只要時時把書放在身上，拿出來對著路人問「你覺得這本書怎麼樣？」就可以輕鬆辨識出對方到底是不是「土生土長的台灣人」，或是否罹患公主、王子病。



民眾黨說，民眾黨立委麥玉珍在質詢時指出，《台灣全民安全指引》總花費高達6500萬，還動用第二預備金 ，甚至把預算拆成3筆，印製4279萬、地方作業1988萬、郵寄約183萬，以規避立院監督，都是政府保密防諜的一部分，用心值得肯定。



民眾黨酸，而把緊急通報電話藏在內頁、字小到年長者得先找老花眼鏡才能閱讀，也不應該太苛求，畢竟要提升國防與全民安全，首先要辨識敵我，在民主進步黨的邏輯裡，兩者不可得兼。感謝劉世芳英明神武，上場即刻救援，為主責印製該出版品的國防部脫困，也為這本看似不起眼的國家出版品開發新功能、創造新價值。

更多風傳媒報導

