劉世芳稱亂丟國防手冊的有公主病 李明璇：沒亂丟，只拿來蓋泡麵

國民黨前發言人李明璇。截自李明璇臉書



記者周志豪／台北報導

國防部「台灣全民安全指引」遭爆不少民眾收到即丟，內政部長劉世芳昨批，散布這種話的人不是公主病就是王子病。首先質疑該書的國民黨前發言人李明璇自清，自己有亂丟小橘書，因為把它拿來蓋泡麵剛剛好，超實用。

但李明璇也建議劉世芳，先應好好翻這本小橘書，試試掃描QRcode、下載app，模擬一下「斷電斷訊的情境 要靠這本小橘書找出避難所」，是有多難。

李明璇表示，除繁瑣步驟、互相矛盾邏輯；也有胸腔科醫師提醒第13頁的CPR位置畫錯，照手冊的教學會把人壓死。

廣告 廣告

李明璇說，不是不能印民防手冊，而是內容不要那麼瞎；本就該正視重大天然災害與任何危機的風險，大家預先做好準備，但 都要花6447萬元公帑，能允許內容漏洞百出？

李明璇揶揄，劉世芳除把民防手冊稱為小橘書，還說「一定比小紅書更有參考性質」，劉能夠做出評比，可見已熟讀、了解小紅書，不說還以為，這位說話的是哪個研究共產黨的學者？

李明璇認為，民進黨老把共產黨掛在嘴邊，讓人感覺他們才像共產黨信徒；希望政府拿出真正的智慧與能力，讓國家「遠離戰爭」，而不是靠一本漏洞百出的小橘書來自我催眠。

更多太報報導

劉世芳批造謠「安全指引」是公主病 藍黨前發言人：劉才是「太后病」

林飛帆視察國防手冊發放挨批 楊智伃：把民防當民進黨文宣

普發全民國防手冊 美官員肯定賴政府致力建立全社會防衛韌性