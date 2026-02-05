劉世芳稱將不提供機密文件 李貞秀：盼對立委標準一致

民眾黨不分區立委李貞秀因為陸配身分，國籍爭議持續延燒。內政部長劉世芳表示，目前看到李貞秀提出的文件沒有任何章戳，不知道相關佐證是真是假，雖然立委本來就可以調閱密件，但內政部不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，目前尚未與行政院及其他部會討論過，至少在內政部會盡量規範。

內政部長劉世芳表示，「機密、極機密還有絕對機密，這些大概都不可能提供。」

主持人黃暐瀚詢問，「機密以上的妳不會提供給她就對了？」

劉世芳說：「還有個資，我盡量在我們內政部的話，我已經規範密件以上都不能提供。」

廣告 廣告

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱認為，「明明在李貞秀後面可能還有其他較適格的，資格比較沒有疑義的，只要民眾黨提出適格合法、沒有爭議的人來擔任立法委員，當然就不會引發行政部門這些困擾。」

對此，民眾黨主席黃國昌批評，這是政治攻擊的延續，過去不是機敏的資料內政部也不給；民眾黨立委陳昭姿則認為，這是妨礙李貞秀行使立委職權。

民眾黨立委陳昭姿表示，「劉部長妳是在扮演大法官嗎？我們請大法官來釋憲好了，就是說內政部你可不可以禁止一個已經當選、拿到當選證書，已經宣誓完成的一個立法委員，她不能履行她的責任嗎？」

李貞秀則回應制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，也表示對劉世芳的發言感到遺憾，希望對所有立法委員都有一致的標準，而不是為了汙名化貼標籤才產生的決定。

更多公視新聞網報導

民眾黨李貞秀宣誓就職立委 去年返陸申請放棄國籍未獲受理

陸配李貞秀將就任立委 民眾黨：就職時說明國籍問題

中配李貞秀有望遞補立委 劉世芳：切結不得取代放棄國籍

