劉世芳稱對岸是外國籍 白委批「失職」：連法律都搞不清楚

陸配參政要放棄國籍議題延燒，由於立委就職也要向立院簽「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，預計明年遞補的民眾黨不分區立委「陸配」李貞秀已表態將簽「沒有雙重國籍」；內政部長劉世芳24日回應，《國籍法》規定放棄中華民國以外國籍，沒有切結等辦法。而民眾黨主席黃國昌則回擊，若一個內政部長連法律都搞不清楚，只能說是失職。

黃國昌24日上午舉辦「詐領千萬分十年還？罪證確鑿檢調沉睡！」記者會，會後接受媒體訪問。

針對立院提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，李貞秀已表態簽署，但劉世芳稱《國籍法》規定沒有切結等辦法，恐導致李貞秀未來可能被解職？黃國昌表示，陸配在《兩岸人民關係條例》、《國籍法》部分，應該怎麼樣正確解釋及適用，現在各方討論非常多。

黃國昌提及，但大家比較困惑的是，即使民進黨各部會彼此間的看法不同，但劉世芳自己要先搞清楚，目前中華民國《憲法》、《兩岸人民關係條例》及各種相關法令彼此間的關係。

黃國昌批評，若一個內政部長連相關法律都搞不清楚，恣意解釋、適用法律，「這樣的內政部長，我只能夠說失職，在現在法治社會中的相關態度、發言有重新斟酌必要。」

