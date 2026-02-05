劉世芳稱拒提供密件以上索資 李貞秀：勿把民生議題也當密件拒絕

民眾黨立委李貞秀表示，希望內政部長劉世芳能以民生福祉為考量，不要用政黨鬥爭來思考。（圖／周志龍攝）

針對陸配立委李貞秀國籍爭議，內政部長劉世芳昨（4）日表示，將不會提供密件以上的索資。對此，民眾黨立委李貞秀今（5）日表示，希望劉部長是對所有立法委員都有一致的標準，而不是因為自己進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定；也希望劉部長不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕自己的索資。

李貞秀表示，如同先前在記者會說的，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女；也如同昨天王世堅委員節目上所稱，「有的中配來了一、二十年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了」，自己敬重王委員敢說真話，也誠摯表達感謝。

「制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。」李貞秀指出，長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，「我們期待的是公平，不只是優待；我們堅持的是法治，不是歧視。」令人遺憾的是內政部長劉世芳的發言，尤其明確表示，「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」。

李貞秀說，依照國家機密法，劉世芳部長當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉部長是對所有立法委員都有一致的標準，而不是因為自己進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。

李貞秀強調，希望劉部長不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕自己的索資，例如：社會住宅的興建進度、賴政府居住正義有沒有跳票等，若這些資料也被劉部長貼上「密件」標籤，跟人民都無法了解真相。也希望劉部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

