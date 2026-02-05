劉世芳稱李貞秀「雙重國籍」 民眾黨反擊：兩岸條例明定陸配不是外國人

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

內政部要求民眾黨「陸配」立委李貞秀依《國籍法》20條規定，放棄中華人民共和國國籍，但因兩岸政府互不承認對方，所以持續卡關。內政部長劉世芳今（5日）表態「李貞秀有雙重國籍」，但被媒體追問是否承認中華人民共和國是另一國家時，又縮口稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。對此，民眾黨回應，依《憲法》及《兩岸人民關係條例》，陸配人士依法並非「外國人」，卻又要求其依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯自相矛盾。

劉世芳5日出席行政院會後記者會，被問及內政部引用《國籍法》第20條第4項規定，內文稱「中華民國國民兼具外國國籍者」，這是否代表賴政府承認李貞秀是中華民國國民，但也具有外國國籍，意指我國政府已承認中華人民共和國是另一個國家了嗎？劉世芳當時回應，「《國籍法》講的非常清楚，就是中華民國國民，它的定義非常清楚，所以在這次李貞秀要擔任立委部分，本來就是有雙重國籍，在請求她放棄退籍中華人民共和國國籍資格時，其實是一體適用」。

但現場媒體追問，政府現在是承認中華人民共和國是另外一個國家嗎？劉世芳則不敢正面表態，僅說「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，還有中華民國是一個主權獨立國家，全台灣人都非常清楚，講述非常清楚了。」

針對劉世芳稱李貞秀有「雙重國籍」，但不回應是否承認中華人民共和國是獨立國家，民眾黨表示，民進黨政府意圖操弄李貞秀國籍問題作為廉價政治攻擊工具，自失立場進退失據，相關說法自相矛盾自曝其短已昭然若揭。

民眾黨強調，賴清德政府明知長居台灣且依法已入籍中華民國國籍者，欲放棄中國人民共和國國籍有其客觀難度，即使當事人依照程序提出申請，准駁權限皆為中國政府，與當事人主觀意願毫無關聯。

民眾黨指出，依《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》，陸配人士並非「外國人」，既然依法不是外國人，卻又要求其依《國籍法》放棄「外國國籍」，法律邏輯自相矛盾；民眾黨主席黃國昌也多次重申一切依法行政，「法律怎麼規定就怎麼執行」，民眾黨不會無視法律，更不會陷入民進黨政府抹紅政治操作。

民眾黨說，前總統蔡英文執政期間，行政院陸委會曾於110年10月13日發布新聞稿強調「中華民國是主權獨立的國家，中華民國目前轄區台、澎、金、馬從未被中華人民共和國所統治」，兩岸互不隸屬的主張，明確說明兩岸客觀事實，也是當前的台海現狀。

民眾黨呼籲，賴清德政府恪遵《憲法》及《兩岸人民關係條例》相關規定，切勿敵我不分，無視府院黨高層諜影幢幢，卻頻頻刁難已在台灣落地生根的新住民，欺善怕惡之舉令人唾棄。

