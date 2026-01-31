劉世芳稱法律非SOP 柯文哲：沒人知道該怎做是逼人民去死

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

陸配李貞秀即將接任民眾黨不分區立委，民眾黨創黨主席柯文哲日前批內政部及陸委會SOP講不清楚，內政部長劉世芳則表示，「法律就是法律，法律並非SOP」。柯文哲今（31）日針對此事回應，表示法律公布以後，你要讓人民知道說怎麼遵守嘛，現在如果公佈一條法律，那沒有人知道要怎麼做，那這個法律，「我才加那個評語嘛，逼人民去死嘛！」

柯文哲說，關於劉世芳在說法律就是法律，不是SOP，是這樣，法律公布以後，你要讓人民知道說怎麼遵守嘛。那現在如果公布一條法律，那沒有人知道要怎麼做，那這個法律，他才加那個評語：逼人民去死嘛，就是這樣。

柯文哲說，法律出來要讓大家可以遵守、可以奉行，就這樣，你不要故意卡他，說一年後拿不到證明，那一直整年她都在想說一年後就被解職了，不能專心工作。

柯文哲說，結論是法律要可以遵守，有很清楚的遵守的方式，才有辦法執行啦。不能訂一個法律沒辦法執行，那法律要幹什麼？



