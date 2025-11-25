劉世芳稱質疑小橘書「公主病」 卓揆說話了

▲對於劉世芳稱質疑小橘書是「公主病」，卓榮泰表示民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 政府印製《台灣全民安全指引》並陸續送達家戶，對此卻有網友怒嗆要將小橘書丟垃圾桶。內政部長劉世芳昨反擊，稱這些人「可能不是在台灣出生長大，要不然就是有公主、王子病」，此番話也引發熱議。對此行政院長卓榮泰今（25）受訪回應，民防手冊是讓國人有更好的、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法。

卓榮泰表示，民防手冊是讓國人有更好、更高的自我安全意識，也是現在很多國家通用的一種，政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法，台灣不自外於世界這樣的一個做法。

卓榮泰表示，所有內閣同仁、公務員跟所有國人，應該一起為國家的安全多做努力，自己也願意從這個方向來為所有的國人一起鼓勵與合作。

