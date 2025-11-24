劉世芳稱「中國是外國」 國民黨嗆製造事端：應立即下台！
內政部長劉世芳今（24日）在立院稱「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，並表示「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」。國民黨對此嚴正指出，此舉完全違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險。這種背叛憲法的行徑，劉世芳應立即下台負責。
國民黨指出，依《中華民國憲法增修條文》第十一條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。因此，兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所暗示的「兩國關係」。劉世芳的說法，等同否定憲法所建立的兩岸架構，形同將中華民國憲政體制踩在腳下。
國民黨表示，劉世芳把《國籍法》中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視《兩岸人民關係條例》所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出，陸配與大陸地區人民之身份「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。
國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」
國民黨質疑，劉世芳的行徑，就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元兇，而踐踏憲法者更無資格擔任內政部長。身為主管戶籍、國籍、人民權利義務的內政部長，卻公然曲解憲法與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。
更多鏡報報導
全民安全指引丟回收桶？劉世芳批「公主病、王子病」、盼先看內容
中配備位白委擬簽切結書解套！劉世芳給軟釘子 黃國昌批失職：相關法律都搞不清楚
國民黨團要修《國籍法》 劉世芳稱「特權修法很怪」：中共國籍當然是中華民國外的國籍
其他人也在看
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
18兆外匯被盯上？美要台出錢資助菲國基地 他怒轟賴清德治國無能
美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前在新發布的報告中提議，台灣有雄厚的外匯存底，可善加利用，資助第三國，建構印太防禦網，以遏阻中方。對此，藍委賴士葆怒轟，總統賴清德治國無能，美國吃上癮現在還幫鄰國來要錢，美國此舉就是對台灣要錢又要命。中天新聞網 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 8 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
外委會通過譴責中國案"藍白缺席" 王定宇:是不敢 還是不願
政治中心／綜合報導民進黨外交國防委員會通過2項譴責案，痛斥中國又"刻意曲解聯大2758號決議文"；另一項譴責案則是針對中方日前公布我國資通電軍人員個資。但這次推動譴責案的又都是綠委，會議主席王定宇質疑"藍白是不是不敢譴責中國"，先行離開的黃仁說"他有選服、綠營提案前也沒找他們商量"。議事人員:「第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。」立法院外交委員會中場休息通過臨時提案，譴責中國又刻意曲解聯大2758號決議文、以及公布我國資通電軍人員個資。外交委員會通過臨時提案，譴責中國對台長臂管轄、曲解聯大2758號決議文。（圖／國會直播）王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」黃仁說「我先離席是因為我們有選服的壓力，(民進黨團)沒有跟各政黨黨團裡面，做一個協商，然後臨時提案就這樣，也要大家共同有一個共識啊，不是說我們一定要符合他的一些想法嘛！」記者問「那您個人對於譴責案本身的立場？」黃仁說「有關於日本這樣的一些言論，那當然他們知道，他們自己要收尾啊。」但譴責中國的提案，和藍營溝通真能取得共識嗎？上上周的院會，民進黨團提出聲援沈伯洋、譴責中國跨境鎮壓的提案，朝野同意逕付二讀、交黨團協商，但在那之後就沒有下文，讓綠營立委只能透過委員會先進行處理。因此陸續通過聲援沈伯洋、資通電軍、以及譴責曲解2758號決議文提案。日前外交委員會也譴責中國境外鎮壓沈伯洋。（圖／翻攝網路）王定宇說「中國對台灣完全沒有管轄權，本席遺憾我們立法院的韓院長，可能看到沈伯洋是基於黨派的關係，都沒有發出聲援，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關、與我們國家自己的主權獨立相關。」綠營強調國人遭中國打壓，是全台都該團結對外，正如同總統賴清德說的，今天是民進黨沈伯洋，明天就可能是藍白陣營的任何人。（民視新聞綜合報導）原文出處：外委會通過譴責中國案「藍白缺席」 王定宇：是不敢 還是不願 更多民視新聞報導「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因中國加大抵制赴日旅遊力道 12條中日航線「全部航班取消」日美女議員吃「滷肉飯」挺台！盼與中建立「互信關係」民視影音 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化EBC東森新聞 ・ 2 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「衣Q學」受矚！ 坦言花數小時挑G20服裝｜#鏡新聞
日中兩國外交風波越演越烈，但日本首相高市早苗，民調卻持續攀升，日本也再度成為國際焦點，而原因之一，除了高市早苗的外交手腕，一部分也和她的衣著有關。高市早苗這次出發南非參加G20會議，行前她就發文表示，因為曾有議員提醒她，國家門面不能穿得太寒酸，她因此花了好幾個小時挑衣服，甚至考慮要買一套，能替外交加分的戰袍。鏡新聞 ・ 5 小時前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 1 天前
議員藍白合未定！ 松信藍營提N+2或+3影響民眾黨
台北市 / 綜合報導 台北市松信選區在明年2026有三席議員缺額，國民黨台北市黨部主委戴錫欽將要在原有席次預計再增加兩到三人。對此，民眾黨立院黨團主任陳智涵表示，我們一區一名沒有超額，反而是國民黨自己要想清楚。對此，前國民黨發言人李明璇則喊話黨，要保留合作空間。另外同樣選區中，民進黨議員洪健益掛看板，上頭寫著投給蔣萬安就是投給鄭麗文，蔣萬安則低調避談。 公寓大樓外大大的看板足足橫跨三層樓，看看上頭寫著，投給蔣萬安就是投給鄭麗文，這看板張貼的地段就在台北市信義區松仁路，貼這面看板的正是民進黨議員洪健益，台北市議員(民)洪健益說：「因為鄭麗文擔任黨主席以來，一直走向集統的立場，當然台北市的大家長，應該要立即跳出來馬上說明。」記者VS.台北市長蔣萬安說：「市長有看板說票投蔣萬安就是票投鄭麗文(謝謝)。」面對這敏感話題蔣萬安低調避談，但蔣萬安除了要拚連任，還有一大課題就是議員小雞們如何藍白合，其中貼看板的松山信義區，2022年當選9席議員，國民黨5席民進黨4席，其中藍營王鴻薇徐巧芯當選立委綠營許家蓓因病離世，議員空出三席要怎麼提名，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，打算在原有席次下，再提兩席到3席新人，以目前包括包含台北市議會吳志剛辦公室主任滿志剛，松山區富錦里里長李煥中，立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，前國民黨前發言人楊智伃與李明璇都打算參戰，民眾黨副祕書長許甫也磨刀霍霍，但藍白要怎麼合作都還很難說。立法院民眾黨團主任陳智菡說：「一區只有一個，所以我們完全沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨要自己想清楚，如果你們要超額提名的話，排擠掉的是國民黨自己的選票。」台北市松山信義區議員擬參選人(國)李明璇說：「外界的擔心我覺得不需要想太多，我也會跟市黨部密切的溝通，以比較保守務實的方式來提名，保留與民眾黨合作的空間。」先前戴錫欽才說需要的話蔣萬安可以幫民眾黨站台，但還沒開始站台，兩黨就先在議員提名人數上為未來的藍白合埋下變數。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
高市早苗「台灣有事」引日中對立 外交部：難直接解讀日本協防台灣
日本首相高市早苗日前表示，若中國武力犯台恐構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權，此舉引起中共不滿。對此，外交部釋出最新報告透露，日本政府迄今在「台灣有事」議題持續採取戰略模糊，實務上，所謂「台灣有事」牽涉的範圍及階段甚廣，倘台海發生衝突，日本政府決策除涉及高度政治判斷外，亦將受美國態度及日本社會輿情等諸多因素影響，爰本次高市首相答辯內容尚難直接解讀為「日本將協防台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前