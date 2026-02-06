劉世芳稱「直播抖內」不符政治獻金管道 黃國昌轟：民進黨雙標讓人看不下去

民眾黨主席黃國昌（左二）召開首場新北市長政見發表會。民眾黨提供。



民眾黨主席黃國昌卸任立委後，開2天直播就進帳30萬元，內政部長劉世芳昨天指出，「抖內」是透過網路數位金流而來，不易查閱監控，不符合未來候選人可以使用的合法政治獻金範疇。對此，黃國昌今（2/6）天反擊，自己已非公職，而且民進黨也有公職身分的人開直播收抖內，卻不見綠營批評，雙標行為讓人看不下去。他也強調，自己是非常遵守法律的人。

黃國昌今天召開首場新北市長政見發表會，對於劉世芳表態「直播抖內」不符政治獻金管道，他表示，自己是非常遵守法律的人，若有公職身分，或是登記成為公職候選人後，當然適用《政治獻金法》規定，但他現在非公職，民進黨有公職身分的人開直播收抖內，卻不見綠營批評，雙標行為讓人看不下去。

黃國昌質疑，「難道在台灣現在變成只要顏色對了、抱緊民進黨大腿，要怎麼做，民進黨政府都沒有意見？」

另外，黃國昌首場新北市長政見發表會聚焦都更，被民進黨立委王義川質疑「建商女婿談都更」，黃國昌反擊，王義川是政治小丑，其言論沒有必要回應，而且比喻根本不倫不類，就像前行政院長蘇貞昌去騙神明，他也沒有說蘇巧慧因此就不能去拜廟。

黃國昌表示，自從踏入政壇，岳父就莫名其妙捲入政治漩渦、當成政治提款機，而且他要問總統賴清德，民進黨收了多少建商的政治獻金？過了多少包庇建商的政策？

「相反的，我在面對有關於居住正義的問題的時候，寸步不讓！」黃國昌說，自己立法院處理違反岳父利益的事情，岳父從來沒有抱怨過，雖然是家人，但他作為民意代表，就要捍衛居住正義、幫所有租屋族、年輕人爭取權益。

黃國昌直言，今天這樣的政治抹黑跟批評，竟然是建商的好朋友民進黨的政治人物所發動，我只有感到深深的悲哀，民進黨的無恥真的沒有下限。

