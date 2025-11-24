劉世芳籲民眾看全民安全指引 資訊勝小紅書

（中央社記者高華謙台北24日電）「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶，立委指安全指引已被不實訊息攻擊，例如要宣示作戰、可丟回收等。內政部長劉世芳今天說，希望先看內容再決定要不要丟回收桶，這本「小橘書」一定比小紅書更有參考資訊。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳、國防部副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧表示，現在坊間有很多說法，包括是不是明年要打仗、浪費公帑等，甚至有人說「不投降從來都不是一個政府該做的」，政府怎麼回應輿論。

柏鴻輝表示，社會對手冊發放有很多指教批評，國防部會蒐整意見作為下次改進參考，坊間所說災難發生或有其他作戰想定情況，在面對強敵情況下，任何情況都必須預先推演，且在俄烏戰爭以後，歐洲先進國家也依此方法制定全民防衛韌性要求，因此台灣是比照這個精神接軌國際。

蘇巧慧說，全民安全指引是教台灣人民如何面對天災人禍，卻沒談到平時如何面對錯假訊息，尤其現在安全指引已被不實訊息攻擊為是要宣示作戰、可以丟回收桶等。

劉世芳說，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有許多地震或天災，應看一下裡面內容，「我覺得提供這個訊息的人要不就是公主病、要不就是王子病，他可能是在無塵室長大的」，無論如何，所有台灣人都不是公主或王子，希望先看內容再決定要不要丟回收桶。

民進黨立委張宏陸建議，有的人可能已經老花眼，可以製作小短片宣導。劉世芳說，會馬上處理，因為這次是解決數位落差，若有人覺得字太小或字數太多，當然希望民眾可以放在客廳裡面翻閱，「這本小橘書一定比小紅書更有資訊的參考」。

此外，國民黨立委牛煦庭質詢，很贊成普及民眾對防災或國防的認識，但台灣現在最大問題是政治對立太嚴重，因此建議相關內容政治色彩越淡越好。

柏鴻輝說，災變不分政黨，國防部不論做手冊或救災時，都不分政黨，因此希望大家以平常心看待防災應變，也希望全民都安全。

國民黨立委張智倫質詢，安全指引建議民眾下載警政系統APP與消防APP，但兩者提供的避難收容人數不同。劉世芳說，這是因為警政與消防系統使用參數不同，如果真的碰到狀況，只要民眾看到大樓外貼有防空避難指引標誌就可以過去，不過大樓除了內部居民避難外，對外可以開放收容多少人，需要再做詳細評估。

張智倫也詢問，第一次發放5000多份安全指引後，為何第2次卻動用第二預備金發放。柏鴻輝說，第一次發放有編列預算印製，後來決定增加才發現年度預算不足，因此依預算法第70條申請第二預備金；國防部後續會做追蹤和管考，如果效果很好、未來有需求，國防部會尋編列預算方式來做。（編輯：蘇志宗）1141124