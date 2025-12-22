劉世芳糟了！ 新黨赴北檢告發陸配村長解職案涉瀆職

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因具陸配身分，遭認定仍持有中國大陸國籍而被解除職務，引發國籍法適用爭議。她今天（22）日在新黨陪同下前往台北地檢署按鈴告發內政部長劉世芳涉嫌瀆職，痛批政府選擇性執法、政治打壓陸配，強調自己任內盡忠職守卻遭不公平剝奪公職。

鄧萬華原任學田村村長，今年8月1日因國籍爭議遭富里鄉公所解除職務。她不服處分向花蓮縣政府提起訴願，花蓮縣政府訴願審議委員會於10月29日決議撤銷原處分，認為原處分程序有瑕疵。內政部隨後重申，依《國籍法》第20條規定，民選公職當選人須於就職後一年內放棄中華民國以外的其他國籍，相關規定沒有解釋空間，已要求地方政府依法辦理。

鄧萬華在北檢外召開記者會時情緒激動，數度哽咽流淚訴說多年來在台生活的艱辛。她表示，長年獨力扶養3名子女，還需照顧病重、長期坐輪椅且無法言語行動的丈夫與公公，白天上班、下班後下田務農，曾背負50公斤肥料施作農務，只為撐起整個家庭。她提到，上次總統選舉時曾詢問丈夫是否要投票，對方回應當然要投給姓賴的，讓她當場苦笑，直言因為孩子姓賴，強調自己與家人早已深度融入台灣社會。

她質疑自己是依循正常程序取得台灣身分證,卻在擔任村長後遭政府強硬處理，反問究竟錯在哪裡。鄧萬華指出，全台仍有多起類似情況，卻只有她一人被針對，讓她難以理解是否因身處花蓮後山、選票較少而成為被犧牲的對象。她也強調，取得身分證對陸配家庭而言並不容易，一旦離開原生地便難以回頭，生活長期承受高度壓力。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

鄧萬華表示，自己站出來發聲不只是為了個人，而是代表許多陸配姊妹，希望政府不要再以政治對立方式處理陸配議題。她強調自己做母親像母親、做村長像村長，在任內盡心盡力為地方服務，卻仍遭不公平對待。她質疑政府在國籍法的執行上標準不一，只針對花蓮後山、針對她一人強硬處理，痛批這是選擇性執法。

新黨團隊在記者會中火力全開，以比喻方式形容陸配如同媽祖婆，長期為家庭與社會付出卻未獲公平對待，並直言內政部長劉世芳的作法如同虎姑婆，批評政府對陸配政策過於強硬，已對基層與弱勢族群造成傷害。新黨團隊也提及日前發生的北捷恐怖攻擊事件，指稱有網路輿論試圖將矛頭轉移到陸配及陸配二代身上，認為政府長期針對陸配族群的政策與言論已加深社會對立。相關單位先前已出面澄清，該起北捷恐怖攻擊案與陸配二代無關。

