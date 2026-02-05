劉世芳表態「拒提供機密索資」 李貞秀：勿把民生議題也當密件拒絕

民眾黨立委李貞秀。資料照。陳祖傑攝



民眾黨立委李貞秀因曾經具有中配身分而備受關注，內政部長劉世芳昨天強硬表態，將不會提供密件以上的索資。對此，李貞秀今（2/5）天表示，雖然依照國家機密法，劉世芳確實可以決定哪些內容是機密，但希望劉對所有立法委員都有一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。她也呼籲，希望劉世芳不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕索資。

對於劉世芳表態「拒提供密件以上索資」，李貞秀今早透過聲明表示，自己早在台灣落地生根、工作繳稅、生養子女，如同昨天王世堅委員節目上說，「有的中配來了1、20年，也都有小孩和家庭，相信他們已經切得很清楚了，貞秀敬重王委員敢說真話也誠摯表達感謝」。

李貞秀強調，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事，長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民，期待的是公平，不是優待；堅持的是法治，不是歧視。

李貞秀說，令人遺憾的是，劉世芳的發言明確表示「就是不會滿足李貞秀的需求」、「密件以上都不能提供」，雖然依照國家機密法，劉世芳確實可以決定哪些內容是機密，但希望劉對所有立法委員都有一致的標準，而不是因為她進了立法院，為了汙名化貼標籤才產生的決定。

李貞秀表示，希望劉世芳不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕索資，例如社會住宅的興建進度，若這些資料也被貼上「密件」標籤，人民就無法了解真相，「希望劉世芳部長在內政部長的位置上，應該要以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。」

而針對民進黨立委陳培瑜要求立法院長韓國瑜解職，李貞秀說，自己是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職。

李貞秀認為，既然每個政府都依照職權利行使合乎法律上，表示各政府機關的公務人員都保持行政中立，對於相關程序也尊重公務人員依法行政的做為，但她現在看到的卻是內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋，部分執政黨委員跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立，這才是傷害國家制度的惡意行為。

最後，李貞秀呼籲，賴清德政府應回歸民生議題，好好為人民做事，不要再搞意識形態，讓人民如此對立。她說，自己從昨天起就上工，專注在立法委員的本質工作，為接下來的開議做好準備，未來會盡力而為，為台灣人民服務，唯一效忠中華民國。

