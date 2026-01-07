劉世芳被列台獨頑固份子！林楚茵喊「榮譽勳章」：台灣不受中國管轄

記者詹宜庭／台北報導

中國國台辦今（7日）將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫兇」，依法實施懲戒，禁止劉、鄭及其親屬進入中港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國牟利，揚言終身追責。對此，民進黨立委林楚茵痛批，中國這種把制裁當業績的行為，剛好印證了日本參議員石平的觀點「台灣不受中國管轄！你們列你們的黑名單，我們繼續交我們的國際朋友，被中國點名就是台灣人的榮譽勳章。」

林楚茵表示，自己昨晚在晚宴與日本參議員石平同框，面對北京的惡意施壓，他毫無畏懼，更一語道破真相稱「台灣有總統、有軍隊，是主權獨立的國家」，而這句大實話，顯然狠狠刺痛了北京當局。

林楚茵指出，在石平抵台的同時，國台辦氣急敗壞，急著宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固份子」與「幫兇」名單。她痛批，「中國這種把制裁當業績的行為，剛好印證了石平的觀點：台灣不受中國管轄，你們列你們的黑名單，我們繼續交我們的國際朋友。感謝石平先生用行動打臉流氓外交，被中國點名就是台灣人的榮譽勳章！德不孤，必有鄰！」

