劉世芳被國台辦列「頑固份子清單」陸委會：一切後果中方承擔

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／中央社）





中國國台辦將內政部長劉世芳等人列入「台獨頑固分子」清單，再次掀起兩岸政治攻防。陸委會今（7日）嚴厲譴責國台辦破壞兩岸和平現狀，並指中國此等做法「拙劣且無效」。

陸委會就國台辦宣布將我內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入所謂「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」事，表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中國此舉嚴重破壞兩岸關係，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中國所謂的「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中國對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員。中國此舉是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會指出，中國正持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本，更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。

陸委會強調，中國的一切做法都是無效的拙劣伎倆，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心。政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中國當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

