劉世芳要求中配放棄國籍 黃國昌批失職：恣意解釋適用法律

5位陸配擔任村里長，因未放棄中華人民共和國的國籍將被解職，立法院將提「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，來為中配解套，對此內政部長劉世芳今(11/24)日表示，《國籍法》裡面，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的規定。民眾黨主席黃國昌批，如果一個內政部部長相關的法律都搞不清楚，恣意地解釋、適用法律，「這樣的內政部長，我只能夠說失職」。

黃國昌表示，相關的陸配在《兩岸人民關係條例》下面跟在《國籍法》下面，應該要怎麼樣正確地解釋適用，現在各方的討論都非常地多了，只是會讓大家比較困惑的事情是說，目前即使民進黨的各部會，彼此之間的看法也不同。

黃國昌說，或許內政部長劉世芳自己要先搞清楚，現在目前的《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》以及各種相關的法律，彼此之間的關係，因為如果一個內政部部長相關的法律都搞不清楚，恣意地解釋、適用法律，「這樣的內政部長，我只能夠說失職。」在現在的整個法治社會當中，恐怕相關的態度跟發言都有重新斟酌的必要。

