劉世芳視察花蓮中繼屋進度 預計明年1月可入住

記者吳典叡／綜合報導

內政部長劉世芳今（6）日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地方與民間資源，秉持「離災不離鄉」原則，於災後第一時間即啟動需求訪查與工程規劃，掌握40戶居民在地安置需求，擇定台糖花蓮糖廠既有宿舍與糖廠東側土地整建為中繼屋，整修進度已完成90%及興建工程也達50%，有關災眾反映事項也已納入設計，預計115年1月中旬即可提供入住。

劉世芳指出，第一階段中繼屋申請資格未限定原住民族身分，而是以「具房屋所有權，且有修繕或重建需求者」為對象。後續也將持續針對89戶重災戶以外、符合自有建物嚴重受損且需重建的民眾進行訪查；同時，政府另同步提供依親轉介、租金補貼、長照服務及社會救助等多元協助措施。截至目前，中繼安置及住宅補貼共受理217件，其中104件審查合格並已陸續撥款，其餘需補件者也都持續提供輔導協助。

劉世芳說，中繼屋特別兼顧各式族群的居住需求，備有單（雙）人房、4人房與6人房等房型，低樓層則採通用設計，提供符合25戶家中有長者生活起居所需的無障礙房型。另也考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳的共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理臺、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。未來入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充。同時，還規劃公共聚會空間，可作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

劉世芳進一步表示，內政部已於12月4、5日在光復鄉舉辦中繼屋及住宅協助說明會，讓民眾了解補助內容與申請方式。中繼屋設置是為了讓災民在家園重建期間，有安全、安穩且符合基本居住條件的暫時住所，規劃以2年為期；入住期間，民眾也可申請住宅重建或修繕貸款利息補貼等相關措施，加速家園修復。未來政府也將持續協助受災戶加速重建，讓民眾在最短時間內，回到安全安心的生活環境。