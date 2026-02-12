劉世芳視訊慰勉駐外警察聯絡官 肯定打擊跨境犯罪成果

劉世芳12日與駐外警察聯絡官視訊，肯定跨境打擊犯罪成果。（圖／翻攝畫面）

農曆春節將至，內政部長劉世芳12日與警政署署長張榮興、刑事局局長邱紹洲，特地和全球各地駐外警察聯絡官進行視訊會議，肯定其長期堅守海外崗位，推動跨境執法合作的辛勞與成果外，也聽取各國警政合作現況。

劉世芳表示，當前電信詐欺、毒品走私、洗錢及人口販運等跨境犯罪威脅日益嚴峻，駐外警察聯絡官在情資交換、偵查協作及外逃通緝犯追緝等工作上，都扮演關鍵角色，是台灣打擊跨境犯罪不可或缺的重要橋梁。

她也聽取各駐在國警政合作現況與工作重點，並期勉應持續積極協助館處執行各項指派任務，充分發揮駐外安全網絡功能，深化國際警政交流合作，政府也將提供必要行政與資源支持，共同守護國人安全。

在跨境執法方面，刑事局透露，去年度駐外警察聯絡官與各國合作偵破詐欺、毒品、槍砲、兒少性剝削及恐嚇公眾安全等跨國案件計26件，並緝獲台灣境外逃犯167人，另與外交部共同救援受困海外國人計60人，跨境執法合作成績斐然。

刑事局表示，台灣長期與各駐在國警察及執法機關維持友好互信關係，不僅有助於跨境犯罪案件偵查合作與犯嫌遣返，也為爭取參與國際刑警組織（INTERPOL）等多邊合作機制奠定良好基礎。

