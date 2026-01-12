內政部長劉世芳（圖／內政部提供）





總統賴清德選前高喊要「再蓋13萬戶社會住宅」，塑造居住正義假象，選後卻立刻現形，社宅數量直接打三折，下修至僅剩4萬戶。內政部長劉世芳不但毫無愧色，還公然宣稱「社宅會越蓋越少」，轉而以包租代管充數，等同正式宣告賴政府對年輕人、對基層全面跳票。「打炒房聯盟」臉書粉專痛批，賴總統13萬戶新建社宅跳票！這不就是詐欺嗎？當房價飆到歷史新高(新青安是錯誤政策)、生育率跌至世界倒數第一、兩岸戰爭風險不斷升高，民進黨卻連最基本的社會住宅都不想蓋，這不是施政無能，而是對人民的公然欺騙。

廣告 廣告

「打炒房聯盟」指出，近日內政部證實，社宅將越蓋越少！也就是說當初賴清德說好的直接興建社宅13萬戶等於跳票。

「打炒房聯盟」表示，社宅是一項政府長遠對於基層民眾的一種照顧，也可說是一種貧富差距下的居住正義政策工具！但是賴政府今天已公開宣佈興建社宅已經不是核心政策！這不僅是一種詐欺式的選舉跳票，更是缺乏遠見的一個錯誤決策！

「打炒房聯盟」質疑，民進黨執政近十年來，已經創下三個第一：

1.房價創史上最高！(新青安是錯誤政策)

2.生育率世界倒數第一！(高房價低薪資哪敢生)

3.兩岸戰爭風險創下有史以來最大危機！

「打炒房聯盟」怒轟，國家處於有戰爭可能、人民荷包持續縮水更買不起房，連最基本蓋個社宅都跳票，這樣的政府令人失望。

更多新聞推薦

● 劉世芳認了「社宅會越蓋越少」 民團轟：詐欺式的選舉跳票