即時中心／高睿鴻報導

攸關社會防衛韌性的「台灣全民安全指引（俗稱小橘書）」，近日由內政部執行家戶普發，許多民眾皆已拿到，引發外界熱烈討論。而由於近期台北又發生「張文隨機砍人」案，內政部長劉世芳昨（23）日證實，未來不排除續推「新版小橘書」，以增添「暴力襲擊」、「無差別攻擊」相關的自救或躲避教學資訊，並預計先從網站改版。劉世芳今（24）則說，由於明（2026）年中央總預算仍卡在國會，是否真能印新版小橘書，目前尚無法確定。

廣告 廣告

劉世芳今日說明，現在小橘書共已發放680萬本，發放比例很高，大約來到86%。其中，針對16個縣市的偏鄉地區，也會透過公廟這種人潮聚集較多的地方，進一步針對宣導，劉世芳說，宣導效果都非常好。如今，剛好又發生北車砍人案，因此她指出，本書在都會地區的詢問度又進一步提高；不過劉世芳提醒，其實民眾也都能直接在官網下載。

快新聞／劉世芳證實了！小橘書發放進度曝光 新版本將增編「這兩種」資訊

政府發放《台灣全民安全指引》紙本手冊。（圖／擷取自國安會副秘書長林飛帆臉書）

而針對大家近期熱議的暴力襲擊案、或是大規模恐怖攻擊，劉世芳說，內政部也將按照國土安全處的律定，將其放上官方網站；而若預算足夠，之後還有機會編列更新版，供下次印刷時使用。不過她也提到，明年度中央總預算目前仍卡在立法院，能否再印新版小橘書，目前尚未可知，但相關部會一定極力爭取。

不過，雖然發放小橘書，獲得廣大民意支持，卻有人竟跑到北檢告發、試圖破壞其正當性。對此，劉世芳僅低調回應說，會對此做好準備；「就像小橘書裡面說的，當危機來臨時，『有準備更安全』，我們都希望大家能做好準備」。

劉世芳昨天另也提到，未來的演練將採取「實地、實物、實人、實景」、而且「有想定、無腳本」的方式進行。例如，面對類似這次的隨機砍人案，今年也曾針對「車廂內挾持」等情境進行過演習；而對於近期發生的隨機襲擊，未來也可能列入想定情境演練。

原文出處：快新聞／劉世芳證實了！小橘書發放進度曝光 新版將增編「這兩種」資訊

更多民視新聞報導

林佳龍主持外交之友感謝酒會 感謝各界夥伴讓世界看見台灣

「余媽媽應該要知道兒子阻止了什麼」 她揭北車人流真相：6萬人倖免於難

他發文讚「張文英雄」黑歷史遭挖！竟曾嗆「剴剴死好」

