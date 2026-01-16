劉世芳證實社宅政策轉彎 王婉諭批：賴政府自廢武功

賴清德總統上任前，曾經承諾2032年前要再新增13萬戶直接興建社會住宅，但內政部長劉世芳日前證實政策轉彎，社宅會越蓋越少。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，無法認同政府選擇自廢武功。

王婉諭。(圖/中央社)

王婉諭今（16）日在臉書貼文指出，關於社會住宅，她無法認同政府選擇「自廢武功」的這條路。

王婉諭表示，大家都知道，台灣房價高得不合理；也都很清楚，大量資本長期流入房地產市場，讓台灣形成一種難以撼動的結構性困境。房子不只是住的地方，而成了最穩賺不賠的投資工具。

內政部證實社宅將越蓋越少；圖為新北中和的保二安居社宅。(圖/國家住宅及都市更新中心提供)

王婉諭指出，理論上，提高房屋的持有成本，確實是一個有效的解方。但現實是，在台灣高房屋自有率的前提下，這樣的政策一定會掉票。而在台灣，政治人物最不可能做的，就是掉票的政策。

王婉諭表示，那問題來了：如果這條路走不下去，年輕人的居住正義要怎麼辦？如果他們買不起，至少要讓他們住得起。這也是為什麼，過去這麼多年來，公務體系的基層、公民團體沒日沒夜的盤點資源、協調土地，好不容易在2023年底，讓大家看見提升「社會住宅」量能的曙光。

賴清德。(圖/中天新聞)

王婉諭指出，那是一條困難，但方向正確的路。也是蔡英文政府非常重要的一項居住政策。然而，令人遺憾的是，自賴清德總統上任一年多以來，中央卻遲遲沒有核定任何一戶新的社會住宅。現在，甚至乾脆雙手一攤，直接告訴社會：不蓋了。

王婉諭認為，政府真的找不到土地嗎？那內政部過去盤點出的兩百多處國公有土地，現在去哪了？「可移動社宅」到底是什麼意思？包租代管，真的能取代社會住宅嗎？她強調，政策不是不能跳票，但政府至少有責任把話說清楚：困難在哪裡？卡關的是什麼？為什麼做不到？

