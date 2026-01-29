劉世芳讚擔任國土署長合適 蔡長展：當前最大挑戰是土方

新任國土管理署署長蔡長展。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 內政部長劉世芳今（29）日宣布，高雄市前水利局長蔡長展擔任國土管理署署長。蔡長展坦言，他目前最大的挑戰當然就是土方，土方的問題真的要中央協助地方很多事情，國土署也積極跟土方業者溝通，了解其實際需求。

內政部今天下午舉辦部務會報會後記者會，劉世芳表示，她要報告一個非常振奮的消息，就是迎來新任國土署署長蔡長展，並完成交接儀式。她說，蔡長展是成大土木工程系博士，歷練豐厚，在公務水利方面都有非常專業的表現。

劉世芳指出，蔡長展的公務員生涯任內，包括：興建社宅、生活圈道路、災後重建，甚至再生水工程，可說在高雄地區得到非常多正面且積極的回應，也得到金質獎以及營建署的評鑑優良等。她說，蔡長展是特考及格的公務員，一定也非常優秀，在水利界業內也非常熟悉。

劉世芳期許，因為國土署前署長吳欣修非常優異，現在升官為國家服務，內政部就是一棒接一棒地傳承下去，讓國土署愈來愈好。同時，她也期許可以讓蔡長展發揮領導才能，領導1,000多位以上的國土署同仁，繼續為國家的國土管理、國土保育與國土計畫一起努力。

蔡長展指出，國土署是非常重要的中央機關，肩負國家很多政策發展、國土保育、國土建設的工作。他說，在前任署長吳欣修的領導下，住宅、都更、都計，以及所有的建築法規、營管法規，還有相關下水道建設、基礎建設、道路建設等，都在建設上面有非常展露的一些相關成績。

蔡長展表示，未來國土署非常優秀的這群官員，也會依照整個成果再慢慢一起努力，國土署會把未來國家發展，不管城鄉、都會，都會把相關建設、法規發揮到淋漓盡致。他說，在部長的領導下，會依照原則慢慢地去做，一步一腳印，把國土署同仁帶到更美好的境界。

至於是否是向高雄市長陳其邁借將？劉世芳指出，蔡長展本來就是中華民國的公務員，內政部認為蔡長展到國土署，可以服務全國所有跟國土管理相關的公共事務，其實是非常合適的。她並感謝陳其邁的幫忙，只要求議會結束才可以，所以蔡長展這段時間是在內政部擔任參事。

媒體也問到上任後最大的挑戰，蔡長展表示，目前最大的挑戰當然就是土方，他這幾個禮拜都在行政院、內政部、國土署一直開會，土方問題真的要中央協助地方很多事情，行政院顧問李孟諺一個禮拜至少開會四、五天協調，國土署也積極跟土方業者溝通，了解其實際需求。

蔡長展也提到，老宅延壽也是政府重大政策，希望一起討論政策優先方案，貼近實際民眾需求；都更推動則是希望進度更快，以及自主都更的法令修改；另外，社宅配合百萬租屋補助計劃，很多政策配合實際狀況也在進行微調與精進。

