劉世芳質疑反打詐 北市轟政治操作

內政部日前以大陸社群平台「小紅書」涉詐為由，宣布封鎖1年，台北市長蔣萬安痛批行政院長卓榮泰要用言論不自由對付言論不自由，「反中反到自己變成共產黨」。內政部長劉世芳7日批蔣是否反對打擊犯罪；北市府回嗆，蔣萬安的回應哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？痛批劉世芳刻意扭曲事實，更想問「到底是內政部，還是中宣部？」

劉世芳昨被問到對蔣萬安說法時表示，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，「我們一再強調，刑事局處分是根據詐欺犯罪危害防制條例42條，來龍去脈大家都非常清楚。」

她認為，有人在濫用所謂「已經侵犯到」或「箝制到言論自由」，「我倒是想請教一下，提出這樣論調的人是不是反對警政署打擊犯罪？」

劉世芳強調，小紅書沒有在台灣落地，並且不遵守台灣的自由、法治還有相關規範。「就好像說如果有小偷到你家的時候，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就表示台灣是個沒有法治的社會，所以封鎖小紅書怎麼會叫做是「箝制言論自由」呢？

台北市政府副發言人蔡畹鎣回應指出，蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，大家1個月後共同檢視成效，相信大家也等著看小紅書遭禁止後，內政部能交出如何亮眼的打詐成績。」

她回嗆，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實，數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」還是藉此政治操作？大家都看得很清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問「這到底是內政部，還是中宣部？」