劉世芳質疑蔣萬安反對打詐？北市府怒：刻意扭曲事實

中央日前針對社群軟體小紅書限流，台北市長蔣萬安批行政院長卓榮泰反中反到自己變成共產黨，並強調打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法。對此，內政部長劉世芳7日受訪表示，提出該說法的人，是否在反對內政部警政署打擊犯罪？台北市政府副發言人蔡畹鎣回應，蔣萬安的回應「哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？」痛批劉世芳的發言就是刻意扭曲事實，更想問「到底是內政部，還是中宣部？」

劉世芳今日受訪針對蔣萬安對小紅書回應，質疑蔣是反對打擊犯罪，蔡畹鎣表示，蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效」。

蔡畹鎣批，全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？相信大家也等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣說，劉世芳的發言就是刻意扭曲事實，數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作，大家都看得很清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問「這到底是內政部，還是中宣部？」

