劉世芳質疑蔣萬安反對打詐 北市府：標準要一致

內政部長劉世芳今天針對封鎖「小紅書」遭台北市長蔣萬安批評「反中反到自己變成共產黨」的說法表示，台灣沒有共產黨；她質疑此一言論是不是要反對警政署打擊詐欺犯罪？台北市政府副發言人蔡畹鎣今天表示，蔣萬安是呼籲標準要一致，如果民進黨政府執意要這樣做，一個月後共同檢視打擊詐騙成效。

內政部長劉世芳（前左三）7日出席新北市樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式，與民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧（前右二）合影。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

內政部宣布小紅書因涉詐案多且對發函不回，而封鎖一年。行政院長卓榮泰受訪時表示，若放任這種不自由言論傷害台灣的言論自由，政府不能接受。蔣萬安批評「反中反到自己變成共產黨，我想這個人民無法理解也無法接受。」

劉世芳今天出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前接受媒體聯訪，她對於蔣萬安的說法表示，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，內政部警政署刑事局所處分的，是根據詐欺犯罪危害防制條例第42條進行處理。她覺得要請教提出這樣論調的人，是不是要反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪。

蔡畹鎣今天發布書面回應，蔣萬安已多次清楚說明，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」

她質疑，蔣萬安所言有哪一句、哪一字反對打擊犯罪，並指相信各界期待小紅書遭禁後，內政部能交出亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣認為，劉世芳的發言刻意扭曲事實，數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，封鎖小紅書是「對症下藥」或藉此政治操作，她相信會被外界看清楚。

蔡畹鎣反問，民進黨的創黨主張即是捍衛言論自由，一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，何時起竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由，不僅質疑這是民主退步，並試問「這到底是內政部，還是中宣部？」