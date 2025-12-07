劉世芳質疑蔣萬安反禁小紅書是反打詐 北市府轟刻意扭曲：是內政部還是中宣部？

[FTNN新聞網]鄧宇婷／台北報導

台北市長蔣萬安昨（6）日批評行政院封鎖中國社群平台「小紅書」的決策，批行政院長卓榮泰「民進黨反中反到自己變成共產黨」，引發中央反彈。內政部長劉世芳今表示，台灣根本沒有共產黨，相關處置是依《打詐條例》第42條執行，並反問蔣萬安是否意在反對警政署打擊詐欺犯罪。不過台北市府反駁，強調蔣萬安並未否定打詐，批劉世芳刻意扭曲，並質疑中央是對症下藥還是政治操作，外界自有判斷，並反酸「什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？」、「中央到底在扮演內政部，還是中宣部？」

台北市政府副發言人蔡畹鎣質疑，中央這是「對症下藥」，還是藉此政治操作。（圖／方炳超）

行政院打詐中心日前依規定要求國內網路業者封鎖小紅書一年，理由是該平台未配合台灣要求，且2年間涉及1706件詐騙案件，蔣萬安則批評「反中反到自己變成共產黨」。劉世芳今日受訪表示，台灣是自由民主法治社會，相關處置是依《打詐條例》第42條執行，關於台灣的自由法治，她表示，「就好像說如果有小偷到你家時，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」。劉稱，「我倒覺得要請教提出這樣論調的人，他是不是要反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪」。

對此，台北市政府副發言人蔡畹鎣回擊，蔣萬安多次清楚說明「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」，並主張若中央堅持封鎖，小紅書遭禁後的成效應在一個月後共同檢視。蔡質疑，哪一句是在反對打擊犯罪？外界也都在等中央能否交出亮眼成績。

蔡畹鎣進一步批評劉世芳「刻意扭曲事實」。她指出，數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書並非主要來源，中央卻選擇此時出手，是否真的是「對症下藥」，又或是「政治操作」，大家都看得很清楚。

蔡也反問，民進黨創黨主張就是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？大家不只質疑這是民主退步，更想問：這到底是內政部，還是中宣部？

