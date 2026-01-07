劉世芳遭列台獨名單 邱垂正喊話中共：將採1作為捍衛主權

政治中心／楊佩怡報導

中國近期為了強化統戰施壓，竟再次鎖定我國官員，持續恫嚇異議人士。國台辦於今（7）日正式宣布，將內政部長劉世芳與教育部長鄭英耀納入「台獨頑固分子」清單，更聲稱將對兩人進行法律懲戒。對此，我國陸委會主委邱垂正對中共做法表示強烈抗議，他強調我國政府將採取一切必要作為，堅定捍衛國家主權與司法主權，確保國人的安全與福利不受侵犯。





劉世芳、鄭英耀遭列台獨名單！邱垂正揭「中共背後陰謀」喊：將採1作為捍衛主權

邱垂正對於中共列劉世芳（左）、鄭英耀（右）為「台獨頑固分子」名單，表達強烈抗議與嚴厲譴責。（圖／民視新聞資料照）

陸委會主委邱垂正7日針對中國點名劉世芳、鄭英耀為「台獨頑固分子」一事做出回應，根據《ETtoday新聞雲》報導，邱垂正喊話國台辦「我們要表達強烈的抗議，與最嚴厲的譴責」，他強調中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國「互不隸屬」，是客觀事實與台海現狀；中華人民共和國對台灣也沒有任何的司法管轄權，因此中國的法律對台灣完全沒有拘束力。邱垂正指出，中共對台灣的威脅與恫嚇，不僅不會有任何威懾效果，只會引起台灣人民更強烈的憤慨與反感，進而嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，邱垂正直言：「這完全是北京當局惡劣對台行徑所造成的」。

邱垂正重申台灣與中共「互不隸屬」，並強調我國政府將採取必要的作為，堅定捍衛國家主權。（圖／民視新聞資料照）

邱垂正表示，中共所謂的台獨頑固分子，其實都是在職務上守護中華民國、守護台灣、戮力從公的國家公職人員；這些公職人員堅定捍衛的中華民國、保護國家安全，並提出強而有力反制中共對台灣施壓、統戰滲透、竊密行為，有效捍衛中華民國國家安全與人民福祉，邱垂正強調：「全國2300萬的台灣人民，也都會和他們站在一起，作為他們的後盾，並共同捍衛台灣的民主自由」。同時他也提醒國人，中共的背後用意並不只是針對名單上的人，而是要在全台灣製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

不過邱垂正相信所有熱愛台灣這塊土地的有良知、有血性的台灣人民，「絕對不會上當，更不會屈服。中共極權專制的威脅與恫嚇，絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心！」。因此針對此事，邱垂正重申，「政府將採取必要的作為，堅定捍衛國家主權、司法主權、維護國人安全與福祉」，對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

原文出處：劉世芳、鄭英耀遭列台獨名單！邱垂正揭「中共背後陰謀」喊：將採1作為捍衛主權

