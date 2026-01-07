劉世芳遭列台獨清單！邱垂正揭中共背後算計

▲國台辦列名劉世芳終身追責！邱垂正反擊揭中共背後「這算計」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.12.04）

[NOWnews今日新聞] 中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡，列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，強調將採取終身追責手段。對此，陸委會主委邱垂正強烈抗議與嚴厲譴責。他強調，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共對台並無司法管轄權，其法律對台灣人民沒有拘束力，中方必須為挑釁兩岸穩定的行為承擔全部後果。

邱垂正指出，名單中的公職人員皆是在職務上戮力從公、守護中華民國與台灣民主的守門人。無論是捍衛國家安全，還是反制中共的統戰滲透、竊密行為，這些人扮演關鍵角色。這類威脅不僅無法產生威懾效果，反而會激發台灣2300萬人民更強烈的憤慨，國人將成為這些公職人員的最強後盾，共同捍衛國家福祉。

廣告 廣告

將這些人列為台獨頑固份子的用意為何？邱垂正警告，中方的目的不僅是針對名單上的特定人士，而是企圖在全台製造「寒蟬效應」。透過政治清單式的恫嚇，逼迫台灣人民放棄維護現狀的決心。熱愛土地的台灣人民具有良知與血性，絕不會輕易上當或屈服於極權專制的威脅，中共的施壓絕不可能動搖台灣對民主價值的堅持。

邱垂正重申，政府將採取一切必要作為，堅定捍衛國家主權與司法主權，確保國人的安全與福利不受侵犯。他正告北京當局，破壞台海穩定的挑釁作為，引發的所有嚴重後果均應由中方承擔。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

遭中國列「台獨頑固分子」 劉世芳：繼續守護台灣

快訊／國台辦：將劉世芳、鄭英耀列「台獨頑固份子」

影／劉世芳被列台獨頑固份子 王世堅轟中共荒唐：太無聊了！