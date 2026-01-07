劉世芳遭列台獨頑固份子！吳思瑤喊：我大姐我驕傲

政治中心／楊佩怡報導

中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，民進黨立委吳思瑤在臉書發文PO出與劉世芳的合照，並嗨喊：「我大姐，我驕傲！」。





吳思瑤（左圖左）PO出與劉世芳（左圖右）的合照，並嗨喊「我大姐，我驕傲！」。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

民進黨立委吳思瑤今（7）日在臉書PO出兩張與內政部長劉世芳的合照，並表示劉世芳部長今（7）日被國台辦列為「台獨頑固份子」，她直言：「我大姐，我驕傲！」、「阿姐升級了，從『台獨打手幫兇』晉升為『台獨頑固份子』」；而她也指出自己在2025年與劉世芳同遭中共並列為台獨打手，「我還沒晉級，會持續努力」。此外，吳思瑤也提到過去曾是劉世芳擔任行政院秘書長時的幕僚，「捍衛台灣主權、國家尊嚴，跟隨大姐腳步，堅持到底。世芳部長是思瑤永遠的偶像」。

被中共列台獨頑固分子，劉世芳強調會繼續「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變」。（圖／民視新聞資料照）

回顧整起事件，中國國台辦發言人陳斌華於新聞發布會上，指控劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。國台辦更稱，接獲許多民眾舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。針對國台辦的荒謬指控，劉世芳正面回擊強調，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣」。

同被列為台獨頑固分子的鄭英耀則強調，會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。（圖／民視新聞資料照）

而鄭英耀則回應表示，根據《教育基本法》明定，人民是教育權的主體，教育的目的，是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並同時具有國家意識與國際視野的現代公民。並強調，在教育現場與人才培育上，教育部會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。





