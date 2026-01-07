劉世芳遭列台獨頑固份子 梁文傑：堅決抵制中共滲透

（中央社記者陳俊華台北7日電）中國大陸國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」。陸委會副主委梁文傑說，這些被列為台獨頑固份子的都是堅決捍衛中華民國存在、抵制中共滲透的人，政府會堅持下去，立場不會變。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天宣布，將劉世芳與鄭英耀列為「台獨頑固份子」，「依法實施懲戒」，並稱許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉世芳、鄭英耀2人進行懲處。

立法院內政委員會今天審查國家安全法部分條文修正草案，邀內政部次長馬士元、陸委會副主委梁文傑、法務部次長徐錫祥等人列席。

梁文傑會後受訪時表示，國台辦現在所列的「台獨頑固份子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透與各種手段的人，政府會繼續堅持下去，所有被他們列為頑固份子的人，立場都不會變。（編輯：翟思嘉）1150107