劉世芳遭列台獨頑固份子 王世堅嗆：我隨時能列10大中共好戰名單
[Newtalk新聞] 中共國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固份子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。對此，民進黨立委王世堅今（7）日表示，他隨時可以列出10大中共的好戰罪惡份子。他呼籲，中國壓抑自己的好戰份子，台灣絕對不挑釁。
民進黨今下午召開中執會，王世堅於會前受訪表示，這實在太無聊了啦，中國可以列台獨首惡份子，「那我們也可以列他們的十大首惡不是嗎」？他批，大家如果彼此要這麼敵視的話，那台灣也可以主張那些中共好戰派的人是十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？
王世堅直言，台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯到中共嗎？一邊一國，中國信仰自己的共產主義，台灣就信仰自由民主制度。他說，兩岸昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流，而交流的前提就是建立在友好的氛圍。
王世堅認為，可能是中共內部少數的武統派、強硬份子要藉機鬧事，相信這不是絕大多數14億中國人所願意的。他說，若真的打仗，並不是說大的就一定贏，不是這樣喔，若走到那一步，台灣會有很大的損失，但中共也要付出非常大的代價。
王世堅表示，希望中國也能夠壓抑自己的好戰份子，台灣絕對不挑釁，因為台灣人民就是愛好和平。他呼籲，中國不要再公布這些有的沒的名單，那不然他隨時可以列10大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嗎？
更多Newtalk新聞報導
劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」偵辦共諜案檢察官列幫凶 網喊恭喜獲殊榮！
陸委會：「台獨頑固分子」都是捍衛中華民國存在的公職人員
其他人也在看
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國
不斷更新／川普開心宣布：委內瑞拉轉交5000 萬桶高品質石油給美國EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 348
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
中共如法炮製美軍「斬首」台灣總統？國軍「超強神器」讓機率趨近於0
美軍經數個月的策劃後，以迅雷不及掩耳的生擒委內瑞拉總統，然而不管是中國小粉紅及國內親中派都在想像，中國是否能如法炮製美方的「精準斬首」，不過財經網紅Emmy胡采蘋就在其粉專上表示，中國若有能力早已進行斬首，其中最關鍵的就是位在新竹的樂山雷達，其能力可偵測中國全境，儘管核心技術仍被美方掌握，但北京若有任動作都會被我方即刻掌握、反應，元首至少有20分鐘的時間可撤離到安全處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 538
跨境鎮壓！又增兩位我國官員被國台辦列為「台獨頑固份子」
[Newtalk新聞] 大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日上午10點在例行記者會宣布，將我國內政部長劉世芳和教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，將依法實施懲戒，並將台灣高等檢察署陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，揚言依法終身追責。據統計，之前已有74人被中國列為「台獨頑固份子」或發布通緝，如今再增2人，成為76人。對此，賴清德總統日前責成行政院偕同國安會建立受害者通報連繫及保護機制，並對協助中國進行跨境鎮壓，傷害國家和國人的在地協力者提供線索給對岸，配合中共跟騷、跨境鎮壓台灣民眾，絕對會依法查處。 陳斌華指稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，劉世芳和鄭英耀倒行逆施、惡行累累，許多民眾向國台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。 中共近年全面推進所謂的「統一」工作，對台灣人民構成跨境鎮壓的具體行為，包括：前行政院長蘇貞昌、前立法院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、民進黨立委沈伯洋、聯電前董事長曹興誠等人，以及台灣民主基金會、國合會、遠景基金會等，被列為「台獨頑固份子」或發布通緝，今天再增2人，為76人。賴清德總統日前強調，行政院將偕同國安會採取有效反制措新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 238
才笑喊習近平「大哥」就被抓！ CNN：馬杜洛下場震撼北京
美國特種部隊閃電突擊委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅震驚國際，更重創中國在拉美地區布局數十年的戰略利益。就在馬杜洛被捕前數小時，他還在官邸與中國特使邱小琪談笑風生，大讚習近平是「老大哥（older brother）」，不料轉眼間便淪為美軍階下囚。此舉讓中國痛失最堅定的「全天候戰略夥伴」，更引發中國民間熱議：美軍可以，解放軍能不能也「如法炮製」對付台灣？鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 124
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 175
馬杜洛：活在童話故事裡
川普活捉馬杜洛，臺灣許多反戰人士罵美帝殖民、侵犯主權。彷彿穿越劇夢迴大清，猶記昨夜夢魂中，依稀仍是上世紀，聯合水果公司還在猙獰剝削拉美農工，罷工就出動美軍鎮壓。反戰人士猶如浦島太郎，百年後龍宮歸來，不知人間今夕何夕。思想坦克Voicettank ・ 7 小時前 ・ 118
藍委竟要求譴責美偷襲委內瑞拉 矢板明夫搖頭揭關鍵1事：這是生存問題
近日美國對委內瑞拉發動閃電戰，短短幾小時內就癱瘓委內瑞拉防空系統並逮捕總統馬杜洛，速度之快讓全球震驚。國民黨立委賴士葆5日質詢國防部副部長徐斯儉，問「要不要譴責美國侵略委內瑞拉」，更稱俄羅斯是為了「保護自己的子民」，才會侵略烏克蘭。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，「如果台灣在關鍵時刻選擇站在譴責美國的一邊，美方會如何看待台灣？這不是道德問題，而是生存問題。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 184
國際熱議》中國宣示寸步不讓，美軍就活逮委內瑞拉總統，是存心下馬威或巧合？
去年12月份，美國發布最新國家安全戰略報告書，不到一周後，中國也發布了對拉丁美洲和加勒比海區域的政策文件，雖然外界關注不多，但中國政策文件寫道：「中國始終同包括拉美和加勒比在內的全球南方同呼吸、共命運。」這是中國近十年來，首次對該地區發布政策文件。但文件發佈還不到一個月，美軍就活捉委內瑞拉總統，這是下馬威嗎？點擊此處，VVIP獨享完整內容全球政經局勢、投......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 74
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 36
說錯話罰100萬？藍營甲動擋國安法修正案排審
上個月18日行政院通過國安法等修法草案，明定任何人不得以文字、圖畫等方法，公開鼓吹武統言論，違者最高處新台幣100萬元罰鍰。法案立法院內政委員會今（7日）將排審，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，期盼與在野黨良性溝通，不過國民黨方面已經發出甲動阻擋。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 28
「今日委內瑞拉明日台灣」？ 特朗普突襲馬杜羅如何在海峽兩岸引發激辯
大部分受訪專家並不讚同此次事件會對中國大陸的台灣策略產生立竿見影的影響。但也有人認為北京會將此視為美國進一步背棄國際秩序的證據。BBC NEWS 中文 ・ 56 分鐘前 ・ 53
今年度總預算卡關 執政黨擬＂三管齊下＂救預算
政治中心／王云宣、李志銳 台北報導2026年到來，但今年度中央政府總預算，卻在立法院卡關無法審查，主計處長陳淑姿透露，將有高達2992億元預算不得動支，影響所及廣泛，連國安也堪慮。執政黨祭出三管齊下策略，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰，近期都頻頻下鄉，訴諸民意，總統賴清德5日上午接見進出口商業同業公會時，也動起來，喊話在野!總統賴清德近期下鄉頻頻談及總預算案 傳出是執政黨為了總預算案積極訴諸民意（圖／民視新聞）總統賴清德（2025.12）：「人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政。」上個月底總統賴清德和行政院長連袂出席桃園機場三航廈喜事，總預算成話題焦點，傳出未來兩人將為總預算被卡積極下鄉，執政黨祭出反制，三管齊下，包括總統、卓揆視察時，訴諸民意，另外協同地方人士作戰、並發布民調數據。國防部副部長徐斯儉：「總預算案若未於大院本會期通過，（國防部）受影響預算780億元，難以在115年度內，完成裝備籌獲、修護，以及油料彈藥足額補充等。」立委（國）李彥秀vs.主計處長陳淑姿：「（我們希望總預算先求通過），總預算從去年8、9月，就已經送到立法院，哪些是緊急需要，現在行政立法的矛盾跟僵局，這個是政治來去做處理，我們既沒有看到院長，跟各政黨之間，大家有什麼樣，在針對預算上溝通。」傳出執政黨將＂三管齊下＂救預算 包括總統及卓揆都將訴諸民意（圖／民視新聞）國防部副部長徐斯儉，坦言預算未準時通過，國防預算將有高達780億受到影響，不僅如此，主計處也透露，不得動支金額將有2992億元，GDP恐怕受到衝擊。立委（民）郭國文：「至少影響2%欸，對GDP影響2%的話，那事關重大，對未來景氣當然會有很大的影響，我覺得主計處應該講清楚，應該把這些3.54%的，今年的預估的景氣預估，應該予以重新修正，予以重新評估，讓國人知道總預算沒有通過，特別預算沒有通過，對經濟發展影響有多大。」主計處長陳淑姿（右）喊話在野立委盡速通過總預算 國民黨立委李彥秀表示沒有官員主動溝通（圖／國會頻道）2026到來，新年度總預算卻被在野黨卡著，無法交付委員會審查，恐怕全民受害。原文出處：今年度總預算卡關 執政黨擬三管齊下救預算 更多民視新聞報導柯文哲嗆「動黃國昌就焦土政策」 吳靜怡：製造自己的政治籌碼陳水扁新節目突喊卡 王世堅澄清「一件事」綠營台北市長5搶1？王世堅曝親薦4人 人選最快「這時間」出爐民視影音 ・ 1 天前 ・ 25
修國安法挨批箝制言論 梁文傑反問這句話
[NOWnews今日新聞]立法院內政委員會今（7）日審查政院版「國安法」修正草案，鼓吹武統最高罰100萬元，遭在野砲轟箝制人民言論自由。對此，陸委會副主委梁文傑受訪時反問，如果說有人在網路上，說希望誰...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 7
【重磅快評】賴清德複製團結10講？忘了王世堅說國事如麻
中央政府總預算案卡關，傳綠營規畫「行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布」三軸線訴諸民意，總統賴清德和行政院長卓榮泰都...聯合新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10
全民集氣！F-16V失聯搜救中 沈伯洋籲國防預算盡快付委
空軍一架F-16V戰機昨夜發生失聯意外，外界關注飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，以及是否與預算卡關影響防撞系統安裝有關。民進黨團副幹事長沈伯洋今（7日）表示，首要之務是期盼飛官平安歸來，事故原因仍待調查，也期盼國防預算及總預算都能盡快付委，讓國家正常運作。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 17
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 17 分鐘前 ・ 發表留言
仿效委國！共軍恐對台進行斬首行動？國防部回應了
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導美國其中一支最精銳的陸軍「三角洲部隊」（Delta Force）3日展開突襲，成功在並未造成一名美國軍人傷亡的狀況下，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦繩之以法，預計在當地時間5日出庭受審。外界關注，中國解放軍是否有可能在台海複製此類「斬首行動」。對此，國防部副部長徐斯儉今（5）日回應，國軍平時在突發狀況應處規定裡，對於應付各種突發狀況都有所準備，平時也與其他相關單位有所配合。民視 ・ 1 天前 ・ 30
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
快訊／委內瑞拉總統府傳槍響 當地媒體猜測：疑政變
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導美國本月3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）後，委國目前國內進入緊急狀態，未料傳出當地時間5號晚上8時許、台灣時...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言