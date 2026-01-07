劉世芳遭列台獨頑固份子 王世堅嗆：我隨時能列10大中共好戰名單

王世堅說，他隨時可以列出10大中共的好戰罪惡份子。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 中共國台辦宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及高等檢察署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固份子」與「幫兇」清單，並宣稱依法實施「終身追責」。對此，民進黨立委王世堅今（7）日表示，他隨時可以列出10大中共的好戰罪惡份子。他呼籲，中國壓抑自己的好戰份子，台灣絕對不挑釁。

民進黨今下午召開中執會，王世堅於會前受訪表示，這實在太無聊了啦，中國可以列台獨首惡份子，「那我們也可以列他們的十大首惡不是嗎」？他批，大家如果彼此要這麼敵視的話，那台灣也可以主張那些中共好戰派的人是十大首惡、二十大首惡、一百大首惡，不是嗎？

廣告 廣告

王世堅直言，台灣有怎麼樣了嗎？有做什麼去侵犯到中共嗎？一邊一國，中國信仰自己的共產主義，台灣就信仰自由民主制度。他說，兩岸昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流，而交流的前提就是建立在友好的氛圍。

王世堅認為，可能是中共內部少數的武統派、強硬份子要藉機鬧事，相信這不是絕大多數14億中國人所願意的。他說，若真的打仗，並不是說大的就一定贏，不是這樣喔，若走到那一步，台灣會有很大的損失，但中共也要付出非常大的代價。

王世堅表示，希望中國也能夠壓抑自己的好戰份子，台灣絕對不挑釁，因為台灣人民就是愛好和平。他呼籲，中國不要再公布這些有的沒的名單，那不然他隨時可以列10大中共的好戰罪惡份子，可以這樣嗎？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

劉世芳、鄭英耀遭列「台獨頑固份子」偵辦共諜案檢察官列幫凶 網喊恭喜獲殊榮！

陸委會：「台獨頑固分子」都是捍衛中華民國存在的公職人員