即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

中國國台辦今（7）日宣布將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，還把我國高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫兇」，揚言依法終身究責。對此，內政部常務次長吳堂安今（8）日回應，他不認為這是中方對台進行施壓，但中華民國有中華民國該做的事情。





今早9時，立法院內政委員會舉行「強化民主投票促進法草案」公聽會，包含吳常安、世代共好協會理事長張育萌、東吳大學政治系副教授陳方隅等人出席，吳常安也在會前短暫接受媒體堵訪。

針對劉世芳被列為台獨頑固分子，是否是對岸刻意對台施壓？對此，吳堂安簡短表示不會；另，關於未來處理中配相關議題是否會受影響，吳則說，「對方有對方的想法，我們中國民國有中華民國該做的事情」。

劉世芳昨日則說，「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣」。





原文出處：快新聞／劉世芳遭列台獨頑固分子 吳堂安淡定回應曝光

