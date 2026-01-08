劉世芳遭列「頑固台獨份子」！內政部次長吳堂安：中華民國有該有的態度

記者楊士誼／台北報導

中國國台辦宣布，我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，依法實施懲戒，禁止兩人及其親屬入境中港澳，揚言終身追責。劉世芳則回應「會繼續守護台灣」。內政部常務次長吳堂安今（8）日面對媒體追問，表示「對方有對方的講法，我們中華民國有中華民國該有的態度」。

國台辦發言人陳斌華宣布中國「兩項決定」，將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒。陳斌華指控，劉世芳赤裸裸宣揚「台獨分裂謬論」，大肆「打壓」支持參與兩岸交流合作的人士，「迫害」在台的中國配偶，極力給予兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通管道。

劉世芳昨日則回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。外交部也同時呼籲國際社會共同制止中國濫施跨國鎮壓的惡劣非法行徑，並嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權。

吳堂安一早現身立法院，面對媒體追問，表示「對方有對方的講法，我們中華民國有中華民國該有的態度」。

