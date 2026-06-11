劉世芳部長跨海慰問澎湖警局聚焦打詐與防制毒駕

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內政部長劉世芳（前排中）由澎湖縣代理縣長林皆興（前排左二）陪同，在端午節及警察節前夕至澎湖縣政府警察局，慰問關心警察同仁並合影。

▲內政部長劉世芳（前排中）由澎湖縣代理縣長林皆興（前排左二）陪同，在端午節及警察節前夕至澎湖縣政府警察局，慰問關心警察同仁並合影。

內政部長劉世芳日前偕同宗教禮制司司長林振祿抵達澎湖，出席「宗教政策宣導座談會」。在緊湊的公務行程中，劉部長特別撥冗前往澎湖縣政府警察局慰問關心警察同仁，並聽取治安會報。

劉部長此次慰問澎湖縣警察局同仁，代理縣長林皆興全程陪同，縣警察局局長林樹國率領一級主管共同接待。會中，由刑警大隊針對澎湖縣近期整體治安概況，向部長進行簡要彙報。劉部長對於澎湖警方戮力守護菊島治安的辛勞給予正面肯定，並針對近期屢屢挑起社會神經、民眾深惡痛絕的毒駕及詐騙等兩大議題，提出具體、精簡且切中要害的執行建議與防制措施，展現中央對離島治安的高度重視。

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劉部長強調，打擊犯罪必須與時俱進，期勉全體警務同仁將具體建議落實於日常勤務中，持續以強勢執法與精準打擊，全面防堵毒品與詐騙集團侵擾，為澎湖鄉親及來訪旅客建構一個安全、安心的生活與觀光環境。

適逢端午節與警察節前夕，部長特別向這群默默付出的無名英雄致上最高敬意，並叮嚀全體同仁在戮力從公、守護民眾的同時，務必注意執勤安全與自身健康，祝福大家端午安康、警察節快樂。