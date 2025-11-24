劉世芳酸人民「公主病」 鄧凱勛批：把人民當刁民、太后病才可怕

國民黨前發言人鄧凱勛。 圖：國民黨文傳會/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對內政部長劉世芳今（24）日回應「台灣全民安全指引」爭議時，稱反對者是「公主病、王子病」、是在「無塵室長大」的說法，國民黨前發言人鄧凱勛痛批，這已經不是口誤，而是民進黨長期以來的傲慢心態，形容劉世芳根本患上「太后病」，把人民當笨蛋、當奴才。

鄧凱勛表示，民進黨近期多名政治人物接連爆出傲慢言論，早已暴露真正心態。他批評，先有總統賴清德說人民「有錢又有閒」，後有劉世芳把質疑指引的民眾貼上「公主病、王子病」標籤，顯示民進黨已把輕視民意當成日常。他並質疑，劉世芳是否為替賴清德的失言「單騎救主」，故意吸收炮火。

鄧凱勛指出，這些發言並非偶然，而是民進黨的整體邏輯，認為人民過太爽、批評政府的人都是刁民，甚至忘記官員本應是公僕。他更嘲諷，難怪劉世芳會認為花蓮災民是在「看風景」，或稱要讓賴清德當「台灣國主人」，這些言行反映的正是劉世芳心中對人民的蔑視。

他重砲表示：「劉大人官威好大，彷彿人民都該跪著聽訓。」並強調，若真把人民當王子、公主、替人民拚出更好的生活，本來就是政府義務，但劉世芳卻以此為批評對象，反倒顯示她把自己擺在高高在上的位置。

鄧凱勛直言，劉世芳不是在批評「公主病」，而是她自己才有根深蒂固的「太后病」。他呼籲民進黨不要再以居高臨下態度面對民意，否則只會讓人民更加反感。

