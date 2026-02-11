劉世芳酸李貞秀「頭七」還沒放棄國籍 陳智菡要求道歉：非常惡劣

針對內政部長劉世芳酸中配立委李貞秀「頭七」還沒放棄國籍，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（11日）反嗆，非常惡劣。（資料照片／李智為攝）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議至今未解，內政部長劉世芳昨接受專訪時酸說，就職到現在都已經「頭七」了，李貞秀仍未完成擔任立委的程序。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（11日）批評，劉世芳真的非常惡劣，竟用這種說法羞辱中華民國的立法委員。

針對劉世芳昨接受專訪時酸說，就職到現在都已經「頭七」了，李貞秀仍未完成擔任立委的程序，陳智菡今天反嗆，劉世芳真的非常惡劣，竟然用這種說法羞辱中華民國的立法委員。

陳智菡說，劉世芳甚至自己羞辱自己，過去幾天不斷派內政部的聯絡人送一些中華人民共和國的文件，「這不但是在羞辱她自己，還變成中華人民共和國的小弟」，民眾黨團要求劉世芳必須為自己錯誤的言論、惡質的言論正式道歉。

廣告 廣告

陳智菡質疑，若按照劉世芳的邏輯說法，「這些入籍台灣已經超過10年的中華民國的國民、陸配，都是外國人嗎？」她請劉世芳回答問題，否則內政部所有邏輯都是錯誤的，還讓台灣的法治都崩壞。

此外，《自由時報》引述匿名官員說法，依《兩岸條例》第9-1條規定，只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍，但李貞秀直到登記完成不分區立委候選人後，都還擁有中國戶籍，所以中選會當初讓她完成登記，其實有嚴重瑕疵；另該官員也說，李貞秀是「老中配」，未依法放棄中國戶籍，直到去年政府開始專案清查，才回去申請放棄戶籍。

陳智菡反問，「這個根據報導的不具名的官員到底是誰？」因為這不具名的官員事實上在說，中選會過去審查李貞秀被提名的資格，且已經通過並提名，還頒發了當選證書，「所以這位不具名官員是指控中選會瀆職嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

韓國瑜力保李貞秀 劉世芳反嗆：「頭七」了還沒放棄中國籍

從李貞秀就職到黎智英重判20年 陳培瑜示警：台灣內部降溫失焦令人不安

中配李貞秀沒放棄國籍…為何能列不分區名單？過來人給「1答案」

全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆