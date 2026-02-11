劉世芳酸李貞秀「頭七」還沒放棄國籍 陳智菡要求道歉：非常惡劣
民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議至今未解，內政部長劉世芳昨接受專訪時酸說，就職到現在都已經「頭七」了，李貞秀仍未完成擔任立委的程序。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天（11日）批評，劉世芳真的非常惡劣，竟用這種說法羞辱中華民國的立法委員。
針對劉世芳昨接受專訪時酸說，就職到現在都已經「頭七」了，李貞秀仍未完成擔任立委的程序，陳智菡今天反嗆，劉世芳真的非常惡劣，竟然用這種說法羞辱中華民國的立法委員。
陳智菡說，劉世芳甚至自己羞辱自己，過去幾天不斷派內政部的聯絡人送一些中華人民共和國的文件，「這不但是在羞辱她自己，還變成中華人民共和國的小弟」，民眾黨團要求劉世芳必須為自己錯誤的言論、惡質的言論正式道歉。
陳智菡質疑，若按照劉世芳的邏輯說法，「這些入籍台灣已經超過10年的中華民國的國民、陸配，都是外國人嗎？」她請劉世芳回答問題，否則內政部所有邏輯都是錯誤的，還讓台灣的法治都崩壞。
此外，《自由時報》引述匿名官員說法，依《兩岸條例》第9-1條規定，只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍，但李貞秀直到登記完成不分區立委候選人後，都還擁有中國戶籍，所以中選會當初讓她完成登記，其實有嚴重瑕疵；另該官員也說，李貞秀是「老中配」，未依法放棄中國戶籍，直到去年政府開始專案清查，才回去申請放棄戶籍。
陳智菡反問，「這個根據報導的不具名的官員到底是誰？」因為這不具名的官員事實上在說，中選會過去審查李貞秀被提名的資格，且已經通過並提名，還頒發了當選證書，「所以這位不具名官員是指控中選會瀆職嗎？」
李貞秀違反兩岸條例？民眾黨團嗆：在控中選會瀆職？
[Newtalk新聞] 針對民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，有平面媒體今（11日）引述官員報導指出，當時只有驗身分證就讓李貞秀登記，依兩岸人民關係條例規定，李貞秀根本不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任陳智菡痛批，中選會已審查並通過她的提名，且頒發當選證書，這位不具名的官員「難道是在指控中選會瀆職嗎？」黨團總召陳清龍則喊話，行政院、內政部對這個案子是否可到此為止，讓立委真正能問問政、監督。 據《自由時報》報導，李貞秀為早期嫁來台灣的中國籍配偶，一直沒放棄中國戶籍，從法律上看，李的台灣身份有問題，依兩岸條例第9-1條規定，妳只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍。而2025年3月才放棄中國戶籍，顯然在登記為立委候選人時，李貞秀是有「雙重戶籍」，中選會當初讓她登記完成，其實有嚴重瑕疵。 陳清龍出席民眾黨團記者會受訪時指出，這是哪位不具名的官員所表達？這位不具名官員是否能正式站出來說明其論點，李貞秀是已取得中華民國國籍、取得中華民國身分證，在台灣居住超過30年以上，在整個不分區的競選過程，依中選會規定辦理登記，目前也已取得中選會頒發的當選證書，也在立法院宣誓就職為中華民國的立委。 陳清龍強調，
民眾黨中配立委李貞秀爭議至今未解，立法院長韓國瑜昨發聲挺李貞秀，強調自己天職是保障每位立委的權益。內政部長劉世芳今天（10日）提出質疑，李貞秀適用哪條法令得以行使立法委員職權，請立法院白紙黑字寫清楚。劉世芳也指出，李貞秀就職前一日就是沒有明確給立法院退籍申請書，時間已經過了，現在剛好「頭七」，內政部也認定就是沒有完成擔任立委的程序。
李貞秀「有棄中國籍」被退！劉世芳打臉：文件沒官方戳章
政治中心／徐詩詠報導民眾黨立委李貞秀日前因中國籍問題屢受爭議，她更主張自己曾向中共當局申請「放棄國籍」，但未果遭退回。對此，內政部長劉世芳今（10）日稍早受訪時強調，在李貞秀所提出的相關文件中，並未看見任何官方收戳章，因此無法認定其是否曾進行申請的動作。
綠官員放話李貞秀違反兩岸條例「不具資格」陳智菡反問：指控中選會瀆職？
民眾黨「陸配」立委李貞秀國籍爭議延燒，今（11日）又有不具名官員稱，李貞秀2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，但登記為候選人時，就得依《兩岸人民關係條例》第9條之1規定，不能擁有中國大陸戶籍，因此不具備候選人資格。民眾黨團主任陳智菡反擊，這難道是在指控中選會瀆職嗎？
