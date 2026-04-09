劉世芳霸氣拒答擊退李貞秀！陳佩琪狂自爆惹議 小草對話流出竟嗆臥底

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政治中心／綜合報導

民眾黨立委李貞秀因國籍爭議，在立法院質詢時遭內政部長劉世芳等官員拒答，行政院已定調不具資格立委無備詢義務。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委李貞秀因國籍爭議，於立法院質詢遭內政部長劉世芳等官員拒絕答詢。此外，李貞秀爆料黨內金流面臨懲處；同時柯文哲妻子陳佩琪頻頻對外自爆扣押百本存摺等爭議言論，引發支持者強烈反彈，甚至遭嗆是臥底。

根據《自由追新聞》報導，尚未完成放棄中國籍程序的民眾黨立委李貞秀，近日於立法院再度上陣質詢，點名內政部長劉世芳與中選會選務處長王曉麟上台備詢。然而，劉世芳站上備詢台後全程一語不發，王曉麟更直接將麥克風推回拒答，讓李貞秀在台上尷尬上演獨角戲，最終由國民黨召委出面緩頰。行政院日前已定調，對於不具合法資格的立委，行政首長並無備詢義務。

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除了國籍爭議外，報導指出，李貞秀日前在直播中聲稱新竹市長高虹安曾收受前黨主席柯文哲的資金，引發民眾黨內部強烈不滿，遭檢舉送交中評會處理。原定於9日開會討論的懲處案，傳出將延期至13日。政治工作者周軒質疑，此舉恐與國民黨高層訪中期間「避風頭」有關；律師黃帝穎則開酸，指民眾黨不敢開除這位具爭議的中配立委。對此，民眾黨中評會主委李偉華發表聲明嚴正駁斥相關傳聞。

柯文哲妻子陳佩琪近期連番自爆，包括聲稱檢方扣押百本存摺（實為72本），引發外界質疑其財務狀況，更讓民眾黨支持者崩潰，痛批她是黨內臥底。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

另一方面，柯文哲妻子陳佩琪近期的連番言論也成為輿論焦點。她先是受訪時稱法庭攻防冗長「難怪黃國昌會睡著」，接著自爆資金仍在木可公司內，並指控檢廉搜索時帶走包含本人、父母與小孩的約100本存摺，但隨即遭檢方打臉實際僅查扣72本。

對此，律師陳宇安分析，長年累積百本存摺雖有可能，但重點在於內部是否有不明金流；作家苦苓則質疑其財務狀況為何需要如此多本存摺。陳佩琪頻頻對外「狂自爆」的行徑，不僅引發社會熱議，更讓流出的民眾黨支持者（小草）群組對話顯示，連基層支持者都感到崩潰，甚至怒嗆她根本是黨內的「臥底」。

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