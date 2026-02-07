劉世芳首登台南廟宇宣講小橘書 林飛帆出席引地方臆測。

內政部長劉世芳7日到台南市下營區上帝廟舉辦小橘書宣講，同時進行有獎徵答與民眾互動。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

內政部長劉世芳7日到台南市下營區上帝廟舉辦小橘書宣講，國安會副祕書長林飛帆出席登台。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

內政部長劉世芳7日下午到台南市下營區上帝廟舉辦《台灣全民安全指引》宣講會。外傳可能空降參選台南市立委補選的國家安全會議副秘書長林飛帆一同出席，引發地方臆測。台南市副市長姜淋煌參與，劉與現場約400名鄉親互動，強調小橘書非戰爭手冊，兒時全民應厚植的基本防衛韌性生活觀念。

內政部去年11月發行《台灣全民安全指引》小橘書，被外界稱是應對兩岸開打的「戰爭手冊」，內政部為此巡迴全台舉辦多場宣講，首次抵台南，選在下營區上帝廟，澄清「小橘書」是全民應知的基本避難知識，而非戰爭手冊。

廣告 廣告

外傳可能空降台南補選立委的林飛帆也出席，引發地方臆測，他現場並未提及選舉議題，僅就小橘書內容強調「有準備、愈安全」。

劉世芳表示，內政部的小橘書全台共發送976萬本，台南最先發完，可見台南市民十分相挺賴清德政府。她隨即針對小橘書內容，當場舉辦有獎徵答，與民眾互動，並有專人示範心肺復甦術，提供廟宇的長輩觀摩學習。

姜淋煌表示，城市治理核心應是「風險管理防患未然」。面對地震、颱風等自然災害及猖獗的詐騙手段，台南市配合中央率先完成《台灣全民安全指引》的發送作業。現階段重點是將「送到家」的小橘書推進到「看得懂、做得到、用得上」，民眾不僅具備基本急救與假訊息辨識能力，回家更準備防災包，加深全民韌性。

民進黨台南市長參選人陳亭妃提到，台南市民去年都料不到會發生大地震與強烈風災，小橘書是最實用的防災手冊，每戶可以放在家用電話旁邊，以備不時之需。

台南市民政局表示，內政部預計3月7日在安平開台天后宮，將再辦1場小橘書宣講，厚植全民面對災害與突發事件的應變能力。

【看原文連結】