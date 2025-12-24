劉世芳：小橘書官網將更新 納暴力襲擊、恐攻應對指引

台北市19日發生隨機攻擊案，震驚社會。內政部長劉世芳今天表示，明年度預算案目前還在立法院，不確定是否會再讓內政部印製「小橘書」，但會針對暴力襲擊、大規模恐攻，把應對指引放在官方網站上，若預算足夠，後續會將相關內容編入更新版的小橘書。

內政部長劉世芳24日表示，明年度預算案目前還在立法院，不確定是否會再讓內政部印製「小橘書」，但會針對暴力襲擊、大規模恐攻，把應對指引放在官方網站上。（中央社資料照）

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，審查住宅法部分條文修正草案。

會前媒體詢問，新版台灣全民安全指引（俗稱小橘書）是否會加入防恐攻等內容。劉世芳表示，民國115年度總預算案目前還在立法院，所以不敢確定明年立法院是否會讓內政部再印小橘書，不過會極力爭取。

劉世芳說，現在共發放680萬本小橘書，比例高達86%，在16個縣市、偏鄉地區也透過宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，效果非常好；若再加上這次北捷事件的話，都會地區的詢問度很高。

劉世芳指出，現在先著手在官方網站上，按照國土安全處律定，把大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件應對指引放上網站，若預算足夠，會把相關內容編列為更新版，供下次使用。

至於部分民眾對於發放小橘書出現反彈心理，甚至到北捷撕毀小橘書，劉世芳說，這就是小橘書所說，當危機來臨時「有準備更安全」，希望大家都有準備。

另外，年底跨年活動維安受關注，台北市府預計26日進行高強度演練，選擇在捷運市府站、市府轉運站，由跨局處單位參與。

劉世芳表示，內政部尊重台北市警方，上周末已從全台22縣市得知，農曆過年前共有跨年、傳統年節等137場大型活動，如果縣市警察局在警力、民力上需要警政署協助，將會全力協助，目前台北市與高雄市已有申請。