劉世芳：憲法保障宗教自由 沒必要訂宗教基本法 避免疊床架屋

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳列席，審查國民黨立法院黨團、國民黨立委葉元之、民進黨立委許智傑等人分別提案的宗教基本法草案。劉世芳表示，3個版本草案與超過25項法律牴觸，且憲法的核心價值就是保障宗教自由，她認為沒有必要再制定宗教基本法，以免疊床架屋。

劉世芳會前受訪表示，今天審查3個版本的宗教基本法草案，經研讀後發現，中華民國憲法的核心價值就是保障宗教自由，現在3個版本草案，與超過25項法律抵觸。她也詢問過內政部宗教事務諮詢委員，約有9成以上委員都認為宗教基本法需要審慎研議，不宜貿然通過。

劉世芳在向立法院內政委員會報告也指出，3個版本草案都有若干條文恐造成宗教自由凌駕於其他自由權利的情形，且3版本草案皆未指明宗教及宗教團體定義，若包括一切未登記立案、未正常運作宗教團體，將導致現行宗教法制的紊亂，甚至可能形成宗教內部治外法權。

劉世芳並指出，草案在宗教事務諮詢委員間未形成共識，多數認為現階段並無推動立法的必要性及急迫性。

劉世芳表示，憲法保障宗教自由，政府致力落實憲法與兩公約的宗教自由、平等原則；草案中關於宗教自由的保障，已有更高層次的憲法保障規定，因此沒有必要再另行制定宗教基本法，以免疊床架屋。