劉世芳：未收到李貞秀退籍官方文件影本 疑未完成就職手續 待立院回函確認

陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，就職前是否放棄中國國籍引發關注。內政部長劉世芳今天說，依國籍法，李貞秀正式就職前，必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立院回函確認。

劉世芳說，國籍法的規範明確寫在條文當中，不是行政命令層級而已，依據目前看法，李貞秀沒有完成退籍申請手續，而若要解職，應由立法院進行解職程序。

內政部長劉世芳（圖）5日表示，依國籍法，民眾黨不分區立委李貞秀正式就職前必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立院回函確認。

李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍，但不被受理。內政部當時說明，據李貞秀所述，可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，而若遭拒絕受理，也應提出佐證證明，藉以確認到職前，已辦理放棄中國國籍。



劉世芳今天在行政院會後記者會說明，內政部是國籍法主管機關，因此在1月30日前就陸續將國籍法第20條相關規範，行文給李貞秀、中選會、司法院，以及立法院等，善盡提醒責任，近日也陸續將國籍法第20條規範公告周知。



劉世芳說，依國籍法，李貞秀正式就職立委之前，必須退中華人民共和國國籍，這點毋庸置疑，且理論上，李貞秀得將退籍的官方文件，送給擬任機關立法院，但到目前為止，內政部沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，因此李貞秀可能沒有完成全部的就職手續。



劉世芳表示，根據國籍法第20條，各職務的解職機關不同，立委由立法院解職、直轄市議員則是行政院、縣市議員為內政部、直轄市山地原住民區代表則由直轄市政府解職、鄉鎮市代表為縣市政府處理、村里長等是鄉鎮市公所負責，其餘公職人員為各該機關解職。



行政院發言人李慧芝也說，內政部已多次去函立法院，希望立法院依照內政部需求回函，行政院也支持內政部作法，後續將等待立法院提供完整說明，確定李貞秀的國籍放棄程序，是否已經啟動。



依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任國籍法所定應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。



此外，外界質疑中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，日前卻能公告民眾黨不分區立委遞補當選人名單？中選會當時說，是依法公告，並將於後續委員會議追認遞補案。



李慧芝表示，中選會是依法公告遞補名單，行政院尊重獨立機關職權行使。

