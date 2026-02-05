劉世芳：未收到李貞秀退籍官方文件影本 疑未完成就職手續 待立院回函確認
陸籍配偶李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，就職前是否放棄中國國籍引發關注。內政部長劉世芳今天說，依國籍法，李貞秀正式就職前，必須申請退中華人民共和國國籍，且須將退籍官方文件送交立法院，但內政部目前尚未收到相關資料影本，顯示李貞秀可能未完成就職手續，後續將待立院回函確認。
劉世芳說，國籍法的規範明確寫在條文當中，不是行政命令層級而已，依據目前看法，李貞秀沒有完成退籍申請手續，而若要解職，應由立法院進行解職程序。
李貞秀3日宣誓就任民眾黨不分區立委，並指有申請放棄中國籍，但不被受理。內政部當時說明，據李貞秀所述，可證明李貞秀仍具中國大陸國籍，而若遭拒絕受理，也應提出佐證證明，藉以確認到職前，已辦理放棄中國國籍。
劉世芳今天在行政院會後記者會說明，內政部是國籍法主管機關，因此在1月30日前就陸續將國籍法第20條相關規範，行文給李貞秀、中選會、司法院，以及立法院等，善盡提醒責任，近日也陸續將國籍法第20條規範公告周知。
劉世芳說，依國籍法，李貞秀正式就職立委之前，必須退中華人民共和國國籍，這點毋庸置疑，且理論上，李貞秀得將退籍的官方文件，送給擬任機關立法院，但到目前為止，內政部沒有收到李貞秀退籍中華人民共和國申請表的影本，因此李貞秀可能沒有完成全部的就職手續。
劉世芳表示，根據國籍法第20條，各職務的解職機關不同，立委由立法院解職、直轄市議員則是行政院、縣市議員為內政部、直轄市山地原住民區代表則由直轄市政府解職、鄉鎮市代表為縣市政府處理、村里長等是鄉鎮市公所負責，其餘公職人員為各該機關解職。
行政院發言人李慧芝也說，內政部已多次去函立法院，希望立法院依照內政部需求回函，行政院也支持內政部作法，後續將等待立法院提供完整說明，確定李貞秀的國籍放棄程序，是否已經啟動。
依國籍法規範，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任國籍法所定應受國籍限制的公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。
此外，外界質疑中選會目前委員人數不足、無法召開委員會議，日前卻能公告民眾黨不分區立委遞補當選人名單？中選會當時說，是依法公告，並將於後續委員會議追認遞補案。
李慧芝表示，中選會是依法公告遞補名單，行政院尊重獨立機關職權行使。
（責任主編：莊儱宇）
