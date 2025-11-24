劉世芳：任公職只能效忠單一國家 政府沒有歧視中配

（中央社記者高華謙台北24日電）全國5個村里長因中華人民共和國國籍問題，遭內政部要求依國籍法解職。內政部長劉世芳今天說，中華民國跟中華人民共和國是分屬於兩個不同的國籍，政府對中配沒有歧視性對待，但在台灣擔任公職，就要對憲法或國籍宣示效忠，只能對單一國家效忠。

花蓮中配村長鄧萬華今年8月1日因中華人民共和國國籍問題，被富里鄉公所解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分，尚待富里鄉公所另作處分。立法院國民黨團表示，將修法保障陸配參政權。

立法院內政委員會今天邀請劉世芳等人就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李柏毅質詢，對於有國民黨立委說大陸地區不是外國的看法。劉世芳說，她非常訝異，因為中華民國身分證、護照等，都沒有包含中華人民共和國；如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分，因為現在全世界都認知到，中國是指中華人民共和國。

劉世芳指出，「我們的國家現在就是中華民國」，無論如何都要保全中華民國最大利益，主權不能退讓，也不能被解釋為是中國的一部分。

民進黨立委陳培瑜關切在野黨立委說要修國籍法，並指要從兩岸人民關係條例角度來看待修法。劉世芳說，內政部主管的國籍法第20條規定，如果擔任公職，1年內就要放棄中華民國以外的外國國籍，且根據行政院民國112年函釋，中華人民共和國國籍就是外國國籍，內政部就是根據這個函釋，若要無限上綱到憲法的話、大可不必。

劉世芳表示，內政部沒有藍綠之分，國籍法是針對中華民國以外的任何其他國籍，只能對單一國家效忠。

劉世芳指出，公務員都是依法行政，「沒有歧視性對待，只是認為中華民國跟中華人民共和國是分屬於兩個不同的國籍」，且中華民國主權不可以做任何讓渡。

陳培瑜詢問，對待其他外國國家是否一視同仁。劉世芳說，「沒錯」，像曾任立委的副總統蕭美琴、以及前立委李慶安，都要按照這個程序辦理；因此，政府對中華民國以外的外國國籍，並沒有特別歧視中華人民共和國，而是只要在台灣擔任公職，就要對憲法或國籍宣示效忠，不可能同時效忠兩個國籍。

民進黨立委黃捷也關心中配村里長議題，並建議內政部可依地方制度法第76條規定予以解職。劉世芳表示，內政部已請人員了解，如果花蓮縣中配村長仍回復村長資格，內政部仍會依法要求解除村長職務，至於地制法部分會研議辦理。（編輯：林克倫）1141124