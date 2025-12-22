劉世芳：余家昶捨命抵禦歹徒 內政部全力協助入祀忠烈祠

北捷台北車站內有不少民眾獻花與書寫卡片，向「一二一九北市隨機襲擊事件」不幸遇害的余家昶等三位民眾致哀悼之意。（記者王先國攝）

▲北捷台北車站內有不少民眾獻花與書寫卡片，向「一二一九北市隨機襲擊事件」不幸遇害的余家昶等三位民眾致哀悼之意。（記者王先國攝）

內政部長劉世芳今（廿二）日表示，關於余家昶先生於日前發生的「一二一九北市隨機襲擊事件」，挺身而出於北捷台北車站英勇制止北捷攻擊案嫌犯張文點燃汽油彈，卻不幸遭張嫌持刀刺重傷而遇害，余家昶先生的捨命抵禦歹徒與正義感，挽救眾多民眾的生命安全，社會各界關注余家昶先生能否入祀忠烈祠，劉部長表示要尊重家屬的意願，而因余先生戶籍設於桃園市，如桃園市政府同意入祀桃園忠烈祠，內政部會全力協助，比照因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故的「挖土機超人」林鴻森的方式辦理。

北捷台北車站及中山站誠品南京西路店，於十九日發生隨機襲擊事件，造成四死十一傷（張嫌墜樓身亡）的重大案件，案發時路過捷運台北車站，任職證券公司的五十七歲余家昶先生，捨命英勇制止嫌犯張文點燃汽油彈，大幅降低民眾可能的更大傷亡，但卻不幸遇害，余家昶先生的勇敢與正義感，挽救眾多旅客的生命，令人感佩與尊敬，有民眾於捷運台北車站向余家昶先生獻花致敬，並書寫致敬卡片「感謝你的英勇付出與正義感，因為你的勇敢點亮了這個世界，台灣社會更加溫暖。」