劉世芳：土方之亂漸消退 去化量能達2.3億立方公尺

（中央社記者賴于榛、高華謙台北10日電）土方之亂一度引發關注，內政部長劉世芳今天表示，經盤點後，目前可以有效處理現有及未來土方的去化量，達2.3億立方公尺，還有地方政府的配合，土方之亂正慢慢消退。

國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，引發業者強烈反彈。為舒緩土方之亂，中央提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

劉世芳今天接受網路媒體「中午來開匯」專訪時說明，美濃大峽谷案讓政府痛定思痛，推動營建剩餘土石方全流向管理政策，要求從工地挖出的土石方，一定要由有裝GPS的車子載運，髒的送至廢棄物處理場、乾淨則送土資場，去年也辦多場說明會要求運送業者加裝GPS，過去半年都進行疏導與說明，並明定今年1月開始實施政策。

不過今年政策上路仍引發業者反彈，劉世芳說，政府遇到狀況就處理，因此提出擴增去化量能、簡化土方運送流程、GPS雙軌並行且開放小貨車申裝GPS等3項配套措施，量能部分，經盤點整體可以有效處理現有及未來土方的去化量，達2.3億立方公尺。

運送車輛部分，劉世芳表示，內政部將環境部過去要求加裝的GPS車輛納入認定後，加上開放便於在雙北狹窄巷弄行駛的小貨車申裝GPS，目前整體運送車輛已達1萬5000輛。

她還說，各處出土時間不一，因此已要求縣市若有最終土資場去處，必須開放給外縣市使用，並提醒地方政府調整自治條例，便於縣市跨區運送，避免發生土方亂倒的亂象，目前各縣市也都願意配合調整。劉世芳表示，經上述調整，土方之亂已經慢慢下降。

對於外界一度質疑政府將開放所有營建剩餘土石方入農地，劉世芳則解釋，現行農業發展條例施行細則便規範農地可以收優質土方，政府雖然鼓勵擴增土方入農地，但鼓勵的是合法擴增，依然必須按照法規，也就是乾淨、符合標準且為農地需求的土方。（編輯：林興盟）1150210