劉世芳「外國包括中華人民共和國」言論遭批背叛憲法 國民黨：兩岸屬「統一前之特殊關係」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
內政部長劉世芳24日在立法院答詢時稱「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，並以「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」為依據。國民黨批評，此舉完全違反《中華民國憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險。這種背叛憲法的行徑，劉世芳應立即下台負責。
國民黨指出，依《中華民國憲法增修條文》第十一條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。因此，兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所暗示的「兩國關係」。劉世芳的說法，等同否定憲法所建立的兩岸架構，形同將中華民國憲政體制踩在腳下。
國民黨表示，劉世芳把《國籍法》中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視《兩岸人民關係條例》所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出：陸配與大陸地區人民之身份「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。
國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」
國民黨質疑，劉世芳的行徑，就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事。民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元兇。國民黨指出，踐踏憲法者無資格擔任內政部長。身為主管戶籍、國籍、人民權利義務的內政部長，卻公然曲解憲法與相關法律，已喪失行政中立與職務正當性。
更多FTNN新聞網報導
《金融時報》指台灣將投資美國逾1.24兆台幣 國民黨團質疑賴政府黑箱閃躲
賴清德讚TWICE演唱受歡迎「代表台灣許多人有錢有閒」 黃國昌：更多繳不起房租養不起小孩的年輕人
大膽指盧秀燕韓國瑜不選了、蔣萬安還年輕 他預言2028侯友宜將再戰
其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
徐榛蔚將屆滿 吉安鄉長游淑貞力拚接班
[NOWnews今日新聞]花蓮縣長徐榛蔚已連任2屆將屆滿，外界關注接班人選，今（23）日有媒體報導，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢也動作積極。國民黨方面，除非有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
2026台南市長已明朗？沈政男：這局就是「她」的了
根據TVBS民調中心的民調顯示，在2026年台南市長選舉可能人選中，民進黨陳亭妃領先國民黨謝龍介達13個百分點，較9月時的5%差距再度拉開。精神科醫師沈政男在臉書發文分析，5%的差距只是受台南風災與總統賴清德雜質說等短期因素影響，當這些因素淡去後，選情便回歸基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10%至15%的常態。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 1 天前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 19 小時前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 2 小時前
中國搬《聯合國憲章》暗示可攻擊日本 王定宇秀關鍵打臉：善於說謊
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，除祭出旅遊禁令、暫時停止日本水產品進口外，中國常駐聯合國代表傅聰日前還致函聯合國秘書長古特雷斯，並宣稱如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，條款早就作廢，「這種恐嚇的行徑，除了證明中國的霸道以外，更顯示中國的慣於說謊」。民視 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 3 小時前
綠營四人搶趙怡翔空缺席! 高揚凱今成立競選後援會
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導2022年曾以國民黨籍參選大安文山議員的高揚凱，去年棄藍投綠，今年更參與積極罷免賴士葆的活動。今天（24）高揚凱在文山區正式成立"競選後援會"，吸引近百名宗親、支持者相挺。民進黨在這區有三席空間，兩席在任，一席是趙怡翔留下來的缺，除了高揚凱之外，還有劉品妡、陳聖文、詹晉鑒共四人，要搶這一席次，可以想見競爭相當激烈！主持人：「好彩頭。」舞獅團送上好彩頭，祝福高票當選，再次投入北市大安、文山議員選戰的高揚凱，在近百名宗親、支持者見證下，正式成立競選後援會！台北市議員(民)鍾佩玲：「高揚凱，加油，高揚凱，加油。」同為新動力信賴之友會的現任議員鍾佩玲，站台力挺。現年41歲的高揚凱，家族為國民黨本土派，2022年曾代表藍營參選失利，去年轉投民進黨，更參與罷免賴士葆活動，但他不害怕被貼上背刺標籤，堅持做對的事。高揚凱成立競選後援會，現任議員鍾佩玲站台力挺。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人高揚凱：「我個人是認為說，所謂的本土意識是不斷有在覺醒當中，就包含我一樣，我是認為說，改正自己的路線其實不算晚，發現如果自己有錯誤的話，隨時都可以改正，最重要的不是跟別人比，把自己的事情做好，把自己的優勢發揮出來，這才是最重要的。」趙怡翔留下來的席次，形成四搶一的局面．大安文山區除了高揚凱，還有被視為趙怡翔接班人的劉品妡，捲土重來的陳聖文、年輕里長伯詹晉鑒，以及現任議員簡舒培、王閔生，社民黨的苗博雅也難以撼動，綠營有三席空間，初選預估提5席，競爭相當激烈。2026民進黨北市大安、文山區議員初選競爭激烈。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人陳聖文：「在我的服務處，雖然已經開幕了，但是沒有正式的舉辦開幕茶會，所以以現階段來說，我的任務是把地方的市政，服務做到最好。」北市大安文山議員擬參選人劉品妡：「雖然我身為新人，但我想從趙怡翔議員服務的時期，在到更早之前，阮昭雄副秘書長，在大安文山所做的建設與耕耘，我想我們團隊在大安文山區的地方民眾，都是看得到也找得到的，也希望延續這樣的服務精神，繼續來為我們大安文山區，做更多更好的建設。」2026大選倒數一年，綠營小雞們提前深耕部署，要在深藍選區試圖殺出重圍！原文出處：綠營四人搶趙怡翔空缺席！ 高揚凱今成立競選後援會 更多民視新聞報導難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命快訊／黃子佼與37名被害人全數和解 律師團發布聲明曝悔悟心境「願用餘生成為更好的人」洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲民視影音 ・ 19 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 3 小時前